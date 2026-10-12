Rangers goleó a Unión San Felipe y encendió la pelea por la permanencia en el Ascenso

Rangers goleó por 4-0 a Unión San Felipe en el Estadio Fiscal de Talca, por la fecha 27 de la Liga de Ascenso, y encendió con todo la pelea por mantener la categoría.

El cuadro dirigido por Ivo Basay, que marcha colista, llegó a las 21 unidades y quedó a solo un punto de los aconcagüinos y Deportes Santa Cruz, que están fuera de la zona de descenso, faltando tres fechas por disputar en el torneo.

La necesidad de ganar a un rival directo era urgente para los rojinegros en Talca y se desataron con un vendaval de goles en el primer tiempo.

Alejandro Márquez abrió la cuenta con un penal (14') y después repitió pasada la media hora (36'); e Ignacio Mesías en tres minutos marcó su propio doblete para dejar el tablero 4-0 antes del descanso (40' y 42').

En la segunda parte, Rangers controló la ventaja ante la visita, pero tuvo complicaciones en el minuto 70, ya que quedó con uno menos por la expulsión de Agustín Mora, con doble amarilla.

Sin embargo, pese a jugar con 10 hombres los minutos finales, los talquinos lograron quedarse con los valiosos tres puntos.

En la próxima fecha, Rangers tendrá un duelo crucial en Valparaíso, ya que visitará a Santiago Wanderers; San Felipe, por su lado, también se jugará la vida, ya que recibirá a Deportes Temuco.