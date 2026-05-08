Rangers rescató un agónico punto ante Deportes Iquique en el Ascenso

Rangers de Talca rescató un agónico empate 1-1 ante Deportes Iquique este viernes en el Estadio Tierra de Campeones, en el marco del inicio de la undécima fecha de la Liga de Ascenso.

El cuadro dirigido por Jaime Vera comenzó perdiendo por un autogol de José Navarrete (65'), pero batalló para evitar una nueva derrota y salvó el punto, con anotación de Matías Cortés poco antes del epílogo (88').

Con el resultado, Rangers sumó su tercer empate y tiene apenas tres puntos en el torneo, en donde aún no conoce de victorias; Iquique, en cambio, está con 11 positivos en el duodécimo puesto, a la espera del resto de la fecha.

En la siguiente jornada, Iquique visitará a Unión Española, mientras que Rangers se medirá con uno de sus rivales directos en la zona baja, Unión San Felipe.