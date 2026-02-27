Recoleta venció a Unión Española y se consolidó como líder de la Liga de Ascenso

Deportes Recoleta asaltó el liderato exclusivo de la Liga de Ascenso tras derrotar por 2-1 a Unión Española este viernes. El cuadro "textilero" aprovechó su localía en el Estadio Municipal "Leonel Sánchez" para propinarle su primera derrota al conjunto de Independencia, que apenas pudo sostener su invicto por una jornada en la categoría de plata.

El partido tuvo una polémica acción antes de la apertura de la cuenta, cuando el delantero Patricio Rubio reclamó como penal una clara mano dentro del área que el juez Nicolás Pozo desestimó.

Luego, el marcador se inauguró a los 31 minutos del primer tiempo a través del volante Branco Provoste, quien ejecutó con precisión un lanzamiento penal. Sin embargo, la respuesta del equipo forastero no tardó en llegar: A los 35', el argentino Ulises Ojeda conectó una volea tras habilitación de Gabriel Norambuena para decretar la paridad transitoria.

En el complemento, la escuadra anfitriona mantuvo la intensidad y abrochó la victoria a los 64 minutos. Tras una nueva pena máxima desperdiciada por Provoste, el futbolista nacional Felipe Báez capturó el rebote en el área para superar al portero y sentenciar el resultado definitivo en favor del dueño de casa.

Con este resultado, Deportes Recoleta sumó seis unidades y se posicionó en lo más alto de la clasificación del Ascenso. Por su parte, Unión Española se estancó en tres puntos y bajó hasta la sexta ubicación, dejando dudas en su funcionamiento defensivo de cara a la próxima fecha.

El calendario de la Liga de Ascenso determinó que Deportes Recoleta visite a Deportes Puerto Montt el próximo domingo a las 18:00 horas. En tanto, Unión Española recibirá en el Estadio Santa Laura a Magallanes el martes 10 de marzo a partir de las 19:00 horas, con la obligación de recuperar terreno.