Ronald Fuentes estalló contra los árbitros en pleno triunfo de Unión: "Tienen para la cagá el fútbol"

Un electrizante y encendido final de partido se vivió este lunes en la Plaza Chacabuco luego del triunfo de Unión Española por 1-0 ante Deportes Copiapó en el Estadio Santa Laura, resultado fundamental que mantiene vivas las aspiraciones hispanas de meterse en la Liguilla de Ascenso, pero que estuvo marcado por la desatada furia de su entrenador, Ronald Fuentes, contra el cuerpo arbitral.

El momento de máxima tensión estalló a los 58 minutos, cuando el juez central Rodrigo Rivera le mostró tarjeta roja directa a Lucas Molina tras advertir una agresión sin balón sobre Marcelo Filla, determinación que descolocó por completo al banco de suplentes local.

Fuera de sí, el estratego rojo se descargó a viva voz contra los jueces, gritos que fueron nítidamente captados por los micrófonos de la transmisión oficial de TNT Sports: "¡Son un desastre, son un desastre, loco! ¡Ustedes tienen el fútbol pa' la cagá!", reclamó con vehemencia el exmundialista.

Pese a jugar con un hombre de menos durante más de media hora, el conjunto de colonia logró abrochar la victoria. Ya con las pulsaciones más bajas, Fuentes analizó el trámite en conferencia y aplaudió el temple de sus dirigidos.

"Después de la expulsión, obviamente se hace todo mucho más complicado, pero defendimos bien, que era algo que nos estaba faltando. El orden, el orden. Sabíamos que ellos iban a empezar a jugar a las pelotas largas y a buscar las segundas pelotas con López", explicó el adiestrador.

En esa misma línea, remarcó la importancia de las tres unidades para la tabla de posiciones: "Estuvimos mucho más asertivos, mucho más concentrados y eso nos permitió llevarnos los tres puntos que nos mantienen con la ilusión viva de poder estar en la Liguilla".

Con este vital triunfo en Independencia, Unión Española alcanzó las 39 unidades y se instaló a solo un punto de Deportes Copiapó, elenco que ocupa el último cupo de clasificación a la postemporada, encendiendo la lucha a pocas fechas del cierre de la fase regular.