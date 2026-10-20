CMF aplicó millonaria multa a Clark por infracción de "máxima gravedad" en compra de la U

Un nuevo revés sufrió el expresidente de Azul Azul Michael Clark, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolviera sancionar al directivo con una multa de 20.000 unidades de fomento (UF) -equivalentes a más de 750 millones de pesos- por infringir gravemente la Ley de Mercado de Valores.

Según detalló la Resolución N° 11.230 del organismo fiscalizador, la sanción responde a la adquisición efectuada el 13 de diciembre de 2024, cuando Clark, a través de su sociedad Inversiones Antumalal Limitada, compró a Asesorías e Inversiones Sartor S.A. un total de 6.354.981 cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport, representativas del 90,07% del fondo.

Dicha maniobra financiera le permitió tomar el control absoluto de Azul Azul S.A., considerando que el mencionado fondo poseía el 63,07% de las acciones Serie B de la concesionaria, facultándolo para asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y designar a la plana directiva del elenco laico.

De acuerdo a la normativa vigente, el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores establece de forma mandatoria que toda adquisición -sea directa o indirecta- que signifique asumir el control de una sociedad anónima abierta obliga legalmente al comprador a realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), trámite que Clark omitió por completo.

Desde la CMF explicaron que esta exigencia legal busca "resguardar la equidad en el mercado de valores frente a una toma de control", garantizando que los accionistas minoritarios puedan vender sus títulos en igualdad de condiciones y participar de los beneficios económicos de la operación.

Por tal motivo, el ente regulador concluyó de manera lapidaria que la conducta del empresario "configuró una infracción de la máxima gravedad", al privar deliberadamente al resto de los accionistas de ejercer sus derechos protegidos por la legislación financiera chilena.