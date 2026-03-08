San Luis logró un empate ante Rangers pese a nuevo reclamo por el arbitraje

Cerrando la acción dominical de la tercera fecha del Ascenso, San Luis de Quillota rescató un empate 1-1 en su visita a Rangers de Talca; resultado que mantuvo a ambos elencos sin saber de triunfos.

Los "canarios" por segunda jornada consecutiva estallaron contra el arbitraje, por un controversial penal que permitió a los maulinos abrir la cuenta al minuto 42', mediante el remate de Mauro González.

A los 62' San Luis alegó una mano penal de Damián González tras un control a medias de Sebastián Parada y un puntazo defensivo de Rangers, pero el juez Gustavo Ahumada determinó que no fue infracción.

Dos minutos después llegó la igualdad quillotana gracias a Fabián Pastenes y su diagonal al espacio para definir de "globito" ante la salida de Cristián Campestrini.

La molestia de San Luis con el árbitro se expresó en redes sociales, pues el club expuso que logró igualar "contra todo".

De esta manera, San Luis sumó su segunda unidad en lo que va de torneo, mientras Rangers se mantuvo con un único punto.