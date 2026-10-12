San Luis se apoderó del liderato y sueña con el Ascenso tras batir a Puerto Montt
Los "canarios" sostuvieron su ajustada ventaja en Chinquihue y desplazaron a Cobreloa.
Los "canarios" sostuvieron su ajustada ventaja en Chinquihue y desplazaron a Cobreloa.
La emocionante Liga de Ascenso 2026 sigue al rojo vivo tras la fecha 27, con San Luis ubicándose como nuevo puntero luego de cosechar un triunfo de 1-0 ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.
Fabián Pastenes comandó la delantera "canaria" y anotó la única cifra del partido tras una gran combinación colectiva al minuto 14.
Tras la apertura de la cuenta ambos equipos protagonizaron un gran encuentro, de fuerzas parejas y peligrosas llegadas a las porterías.
Cumplida la hora de partido el juez Nicolás Gamboa cobró una mano penal de Kevin Egaña luego de un centro de Pastenes, pero el VAR llamó a revisión y el cobro favorable a San Luis fue revertido.
Aunque los quillotanos tuvieron opciones de aumentar, el equipo sureño arremetió constantemente durante los últimos minutos y estuvo muy cerca de lograr el empate. Los dirigidos por Humberto Suazo resisiteron en el fondo, incluyendo salvadas del arquero Fernando Abarzúa y balones que transitaron por el área amarilla.
El cuadro puertomontino reclamó penales que fueron desestimados rápidamente y los alegatos por infracciones acabaron con la expulsión de Richard Paredes a los 90+3'.
De esta manera, San Luis aprovechó la derrota de Cobreloa a manos de Deportes Copiapó para pasar al frente con 50 puntos, dos más que los loínos a falta de tres fechas por delante.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|San Luis
|27
|50
|+13
|Ascenso
|2
|Cobreloa
|27
|48
|+16
|Semifinales liguilla
|3
|Magallanes
|27
|46
|+5
|Liguilla
|4
|D. Antofagasta
|27
|44
|+21
|Liguilla
|5
|S. Wanderers
|27
|44
|+12
|Liguilla
|6
|D. Recoleta
|27
|41
|+3
|Liguilla
|7
|D. Copiapó
|27
|40
|+2
|Liguilla
|8
|San Marcos de Arica
|27
|39
|+6
|Liguilla
|9
|Unión Española
|26
|36
|-2
|-
|10
|D. Temuco
|27
|35
|+5
|-
|11
|D. Puerto Montt
|27
|34
|-9
|-
|12
|D. Iquique
|26
|31
|+5
|-
|13
|Curicó Unido
|27
|27
|-16
|-
|14
|D. Santa Cruz
|27
|22
|-14
|-
|15
|U. San Felipe
|26
|22
|-28
|-
|16
|Rangers
|27
|18
|-19
|Descenso