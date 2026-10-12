San Luis se apoderó del liderato y sueña con el Ascenso tras batir a Puerto Montt

La emocionante Liga de Ascenso 2026 sigue al rojo vivo tras la fecha 27, con San Luis ubicándose como nuevo puntero luego de cosechar un triunfo de 1-0 ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.

Fabián Pastenes comandó la delantera "canaria" y anotó la única cifra del partido tras una gran combinación colectiva al minuto 14.

Tras la apertura de la cuenta ambos equipos protagonizaron un gran encuentro, de fuerzas parejas y peligrosas llegadas a las porterías.

Cumplida la hora de partido el juez Nicolás Gamboa cobró una mano penal de Kevin Egaña luego de un centro de Pastenes, pero el VAR llamó a revisión y el cobro favorable a San Luis fue revertido.

Aunque los quillotanos tuvieron opciones de aumentar, el equipo sureño arremetió constantemente durante los últimos minutos y estuvo muy cerca de lograr el empate. Los dirigidos por Humberto Suazo resisiteron en el fondo, incluyendo salvadas del arquero Fernando Abarzúa y balones que transitaron por el área amarilla.

El cuadro puertomontino reclamó penales que fueron desestimados rápidamente y los alegatos por infracciones acabaron con la expulsión de Richard Paredes a los 90+3'.

De esta manera, San Luis aprovechó la derrota de Cobreloa a manos de Deportes Copiapó para pasar al frente con 50 puntos, dos más que los loínos a falta de tres fechas por delante.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 San Luis 27 50 +13 Ascenso 2 Cobreloa 27 48 +16 Semifinales liguilla 3 Magallanes 27 46 +5 Liguilla 4 D. Antofagasta 27 44 +21 Liguilla 5 S. Wanderers 27 44 +12 Liguilla 6 D. Recoleta 27 41 +3 Liguilla 7 D. Copiapó 27 40 +2 Liguilla 8 San Marcos de Arica 27 39 +6 Liguilla 9 Unión Española 26 36 -2 - 10 D. Temuco 27 35 +5 - 11 D. Puerto Montt 27 34 -9 - 12 D. Iquique 26 31 +5 - 13 Curicó Unido 27 27 -16 - 14 D. Santa Cruz 27 22 -14 - 15 U. San Felipe 26 22 -28 - 16 Rangers 27 18 -19 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Actualización: La fecha 27 termina este 12 de octubre