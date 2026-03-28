San Marcos cortó su senda de empates en el Ascenso con un triunfo ante Unión Española

En el estadio mundialista "Carlos Dittborn", San Marcos de Arica le asestó un 2-0 a Unión Española que le sirvió a los "Bravos del Morro" para desahogarse en la sexta fecha de la Liga de Ascenso.

La escuadra de Iván Sandrock había empatado en las cinco jornadas anteriores, pero se puso arriba con el tremendo golazo de Cristóbal Guerra para el 1-0 parcial al minuto 32 de partido.

El equipo nortino siguió atacando y aumentó su ventaja a los 65' con anotación de Camilo Melivilu, que dejó parado al portero Julio Fierro.

De esta manera, San Marcos llegó a ocho puntos y saltó momentáneamente al sexto puesto, a la espera del resto de partidos. De todas formas, los ariqueños ya aseguraron, al menos, mantener su distancia del colista Rangers (1).

La Unión de Ronald Fuentes, en tanto, sigue a los tumbos en el torneo, con seis puntos producto de dos triunfos y cuatro derrotas, ubicándose justamente a seis unidades del líder Deportes Puerto Montt, que este mismo sábado recibe a Santiago Wanderers (18:00).