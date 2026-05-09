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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Santiago Wanderers aplastó a Cobreloa y dejó en llamas la parte alta del Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro caturro quedó a solo tres puntos del líder en la Primera B.

Santiago Wanderers aplastó a Cobreloa y dejó en llamas la parte alta del Ascenso
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Santiago Wandereres sacó a relucir su mejor fútbol y terminó apabullando a Cobreloa al vencerlo por 5-1 en el Estadio "Elías Figueroa" para dejar en llamas la parte alta de la Liga de Ascenso.

El cuadro caturro se hizo fuerte desde el inicio y a los 16 minutos ya ganaba por la mínima gracias a un penal convertido por el argentino Leandro Navarro.

Si bien el elenco naranja logró la paridad a través del trasandino Facundo Velazco a los 33, en el segundo tiempo el conjunto dueño de casa fue una tromba, y con un triplete del uruguayo Marcos Camarda se hizo del control del partido.

Cuando se jugaban los descuentos Gustavo Gotti marcó en propia meta y puso cifras definitivas.

Wanderers llegó a los 19 puntos y se puso cuarto a solo tres unidades del líder Deportes Puerto Montt.

Cobreloa, en tanto, dejó pasar la oportunidad de retomar el liderato al mantenerse con 21 positivos para instalarse segundo.

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