Santiago Wanderers aprovechó el jugador demás y derribó a Puerto Montt en el Ascenso

Inspirado por la campaña de su plantel sub 20, Santiago Wanderers obtuvo un triunfo vital por 0-2 y evitó que Deportes Puerto Montt escapase con su liderato en el Estadio Chinquihue durante la sexta fecha de la Liga de Ascenso.

Los de Valparaíso se vieron beneficiados en el primer lapso del partido luego de que Ariel Morales resultase expulsado (30'), lo que permitió a Leandro Navarro (33') y Joaquín Silva (41') establecer el marcador definitivo.

De cara al complemento, las modificaciones hechas por Emiliano Astorga en el local intentaron revertir la situación para el anfitrión. No obstante, el "decano" supo sostener la ventaja.

Con este resultado, Puerto Montt se mantuvo en la cima con 12 puntos al igual que Recoleta, mientras que Wanderers se posicionó quinto con 9 unidades.

En su próximo desafío los del "velero" les tocará visitar a Deportes Iquique el 11 de abril, mientras que los porteños se mantendrán en su zona para recibir a San Luis el 12 de dicho mes.