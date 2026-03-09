Santiago Wanderers batió a Santa Cruz y consiguió su primer triunfo en la Liga de Ascenso

Santiago Wanderers venció 3-2 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Elías Figueroa Brander, y consiguió su primera victoria en la Liga de Ascenso 2026 tras acumular en las dos primeras fechas una derrota y un empate.

Anotaron para los caturros Leandro Navarro (14'), Sergio Felipe (34') y Javier Parraguez, quien desempató el encuentro en el minuto 84. Mientras que, para la visita, abrió el marcador Filipe Orellana en el minuto 10, y Diego Arias (40').

Con este resultado, los porteños quedaron en la sexta posición con cuatro unidades. Por su parte, Deportes Santa Cruz aún no logra un triunfo y se ubicó en la 12° ubicación con dos puntos.

El próximo partido de Wanderers será el próximo lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio "Carlos Dittborn" cuando visite a San Marcos de Arica, mientras que Santa Cruz jugará frente a Deportes Puerto Montt el domingo 15 de marzo, en el mismo horario, en el Estadio Bicentenario Chinquihue.