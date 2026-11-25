La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP publicó las dos sentencias correspondientes a las denuncias contra San Marcos de Arica por irregularidades en sus declaraciones financieras, dando a conocer los fundamentos para revocar su desafiliación del fútbol profesional y sancionar al club con multas que totalizan 2.500 Unidades de Fomento (UF).

En el documento de 22 páginas correspondiente a la causa que derivó en la desafiliación decretada por la Primera Sala el pasado 27 de octubre, el Tribunal reconoció que las cuatro declaraciones trimestrales de capital de funcionamiento correspondientes a 2024 y 2025 "fueron objetivamente incorrectas", aunque estableció una distinción entre un error contable y la construcción deliberada de documentación falsa.

"Los antecedentes reunidos acreditan más allá de toda duda razonable, la incorrección objetiva de las declaraciones, pero no excluyen razonablemente la hipótesis del error y por lo tanto, al no haberse descartado el error, no se ha acreditado el dolo exigido por el tipo infraccional", sostuvo el Tribunal, agregando que "la magnitud de la diferencia mide la entidad del error, pero no acredita por sí sola la intención dolosa".

La Segunda Sala también profundizó en las consecuencias del castigo, señalando que "la desafiliación no sólo afecta a la persona jurídica sancionada y a sus administradores, sino también a sus jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores, divisiones formativas, femeninas y a la comunidad que representa". Por ello, sostuvo que "las sanciones extremas como la desafiliación exigen un estándar probatorio especialmente alto y riguroso, que en este caso no se ha alcanzado respecto del elemento subjetivo de la infracción".

Sin embargo, el Tribunal advirtió que "la ausencia de convicción sobre el dolo del club denunciado, ya establecida en los considerandos anteriores, no equivale a la absolución de dicho club, ni mucho menos a una validación de lo ocurrido", por lo que aplicó una multa de 2.000 UF por incumplimientos reiterados de sus obligaciones estatutarias.

La resolución fue adoptada por cuatro votos contra uno, con la disidencia de Bruno Romo, quien estuvo por mantener la desafiliación y argumentó que "si no hay justificación del propio club para ese número, no puede entenderse que exista un error en la entrega de la información".

En una segunda sentencia, de nueve páginas, la Segunda Sala ratificó por unanimidad la multa de 500 UF impuesta en septiembre por incumplir la obligación de proporcionar oportunamente los antecedentes financieros del primer trimestre de 2026.

En dicha declaración, San Marcos informó un capital de funcionamiento de 82.261.000 pesos, pese a que sus estados financieros auditados registraban tres meses antes un patrimonio neto negativo de 2.909.444.000 pesos, diferencia que el club atribuyó a una operación de capitalización de deuda con su accionista David Ramos.

Respecto a esta última causa, el Tribunal sostuvo que "la información que el Club proporcionó a la Asociación no reflejaba fielmente su situación financiera al 31 de marzo de 2026 y era, además, incompleta", puntualizando que "los antecedentes acompañados tardíamente, lejos de demostrar la fidelidad de la cifra declarada, permitieron a la Primera Sala constatar que ella era jurídica y contablemente errónea". Ambas multas deben ser pagadas dentro de los 15 días siguientes a que sus respectivas sentencias queden ejecutoriadas.