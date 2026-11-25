La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP publicó la sentencia en la que dio a conocer los fundamentos de su decisión de rechazar la apelación presentada por Rangers, Curicó Unido, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz contra Deportes Puerto Montt por la supuesta presentación de documentación falsa.

En el documento de cuatro páginas, fechado el 24 de noviembre, el Tribunal ratificó por unanimidad lo resuelto por la Primera Sala y sostuvo que "los denunciantes no expresaron perjuicio alguno ni rindieron prueba sobre él", agregando que en el recurso solamente se expuso "un interés en la integridad de la competencia y en no descender".

El organismo disciplinario también abordó el argumento de los cuatro clubes respecto a que una eventual desafiliación de Puerto Montt les permitía evitar el descenso: "La calidad de afectado se mide en el hecho que motiva la denuncia y no en las consecuencias de su resultado", puntualizó.

Asimismo, respecto a los documentos financieros cuestionados por una deuda tributaria, el Tribunal indicó que correspondía "alegar y acreditar de qué modo la presentación de los documentos dio a Puerto Montt una ventaja sobre ellos en la competencia en que hoy participan y nada se expuso en ese sentido".

Finalmente, la Segunda Sala aclaró que ninguna de las dos instancias se pronunció sobre el fondo de la acusación, puesto que "no hay denuncia que juzgar, ni por esta Sala ni por la Primera", ratificando así la resolución favorable al conjunto sureño que fue comunicada el pasado 12 de noviembre.