Unión Española se juega su última chance por la liguilla: ¿Qué necesita para clasificar?

Unión Española afrontará una última fecha decisiva para mantener sus aspiraciones de regresar a Primera División, luego de que el fallo favorable a San Marcos de Arica dejara sin modificaciones la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso y confirmara que los puestos pendientes de la liguilla se resolverán en cancha.

El conjunto "hispano" ocupa el noveno lugar con 39 puntos, a dos unidades de Deportes Copiapó (41), que cierra la zona de clasificación. Por ello, el equipo dirigido por Ronald Fuentes necesita derrotar como visitante a Unión San Felipe, que también llegará al compromiso con la obligación de conseguir un resultado favorable para evitar el descenso.

Sin embargo, ganar no garantiza la clasificación.

Los rojoss necesitan que Deportes Copiapó pierda ante Santiago Wanderers o que Deportes Recoleta caiga frente a Deportes Iquique, resultados que permitirían a Unión Española alcanzar los 42 puntos y superar al menos a uno de sus rivales directos.

También existe una posibilidad si Copiapó empata, aunque en ese caso Unión Española necesitaría ganar por al menos cuatro goles de diferencia, siempre que Recoleta no pierda.

Iquique y Puerto Montt también se ilusionan

En tanto, Deportes Iquique, décimo con 38 unidades, debe vencer a Recoleta como visitante y esperar una derrota de Copiapó, además de que Unión Española no gane.

La opción más compleja corresponde a Deportes Puerto Montt, también con 38 puntos, que necesita derrotar a Cobreloa en Calama, esperar una caída de Copiapó y revertir su amplia desventaja en diferencia de gol, además de una combinación favorable de otros resultados.

Por su parte, Deportes Recoleta (42 puntos) asegurará su clasificación con un empate o una victoria sobre Iquique, mientras Copiapó (41) tendrá garantizado su lugar en la postemporada si supera a Santiago Wanderers.

Ambos clubes intentarán conservar sus posiciones en una liguilla que ya tiene asegurada la participación de Santiago Wanderers, Deportes Antofagasta, Magallanes y San Marcos de Arica, además del equipo que termine segundo en la lucha por el título.

Así llegan los equipos involucrados en la definición de los últimos cupos:

7. Deportes Recoleta: 42 puntos, diferencia de gol de -2. Recibe a Deportes Iquique.

42 puntos, diferencia de gol de -2. Recibe a Deportes Iquique. 8. Deportes Copiapó: 41 puntos, diferencia de gol de +1. Visita a Santiago Wanderers.

41 puntos, diferencia de gol de +1. Visita a Santiago Wanderers. 9. Unión Española: 39 puntos, diferencia de gol de -3. Visita a Unión San Felipe.

39 puntos, diferencia de gol de -3. Visita a Unión San Felipe. 10. Deportes Iquique: 38 puntos, diferencia de gol de +9. Visita a Deportes Recoleta.

38 puntos, diferencia de gol de +9. Visita a Deportes Recoleta. 11. Deportes Puerto Montt: 38 puntos, diferencia de gol de -7. Visita a Cobreloa.

De momento, son cuatro los equipos que ya aseguraron su clasificación a la liguilla por el segundo ascenso a Primera División, mientras que el perdedor de la definición del título entre Cobreloa y San Luis de Quillota también disputará la postemporada.