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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Unión Española y Cobreloa firmaron un intenso empate en la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto hispano logró reaccionar y anotar pese a tener un expulsado en ataque.

Unión Española y Cobreloa firmaron un intenso empate en la Liga de Ascenso
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El Estadio Santa Laura fue el escenario para un entretenido partido que abrió la séptima fecha de la Liga de Ascenso, con una reñida igualdad 1-1 entre Unión Española y el líder Cobreloa.

Ambos conjuntos generaron peligro en las áreas, pero fue la escuadra nortina la que se puso en ventaja al minuto 48 gracias a un penal de Alvaro Delgado.

El duelo para los hispanos se puso aún más cuesta arriba con la expulsión a los 78' del delantero Rodrigo Vásquez por una barrida totalmente a destiempo contra Cristián Muga.

Sin embargo, la Unión aumentó el empuje con un hombre menos y logró la igualdad a los 86': El arquero Diego Tapia dejó rebote en un tiro libre y Andrés Vilches puso el 1-1 final.

Con este resultado Cobreloa se mantuvo líder con 15 puntos, pero podría ser alcanzado por los escoltas Deportes Puerto y Deportes Recoleta, ambos con 12 unidades y que jugarán este fin de semana en el norte, ante Iquique y Copiapó respectivamente.

Unión Española, en tanto, alcanzó los siete puntos en una compleja campaña que los ubica en el puesto 11 a falta de todo el resto de la fecha. Cabe señalar que Wanderers cierra la zona de liguilla con 9 puntos.

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