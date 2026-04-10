Unión Española y Cobreloa firmaron un intenso empate en la Liga de Ascenso

El Estadio Santa Laura fue el escenario para un entretenido partido que abrió la séptima fecha de la Liga de Ascenso, con una reñida igualdad 1-1 entre Unión Española y el líder Cobreloa.

Ambos conjuntos generaron peligro en las áreas, pero fue la escuadra nortina la que se puso en ventaja al minuto 48 gracias a un penal de Alvaro Delgado.

El duelo para los hispanos se puso aún más cuesta arriba con la expulsión a los 78' del delantero Rodrigo Vásquez por una barrida totalmente a destiempo contra Cristián Muga.

Sin embargo, la Unión aumentó el empuje con un hombre menos y logró la igualdad a los 86': El arquero Diego Tapia dejó rebote en un tiro libre y Andrés Vilches puso el 1-1 final.

Con este resultado Cobreloa se mantuvo líder con 15 puntos, pero podría ser alcanzado por los escoltas Deportes Puerto y Deportes Recoleta, ambos con 12 unidades y que jugarán este fin de semana en el norte, ante Iquique y Copiapó respectivamente.

Unión Española, en tanto, alcanzó los siete puntos en una compleja campaña que los ubica en el puesto 11 a falta de todo el resto de la fecha. Cabe señalar que Wanderers cierra la zona de liguilla con 9 puntos.