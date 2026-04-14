Atlético de Madrid reaccionó y eliminó a FC Barcelona de la Liga de Campeones

Atlético de Madrid selló su clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones tras asegurar un marcador global de 3-2, resultado que le permitió avanzar de ronda pese a caer por 1-2 frente a FC Barcelona en el duelo de vuelta de los cuartos de final disputado en el Estadio Metropolitano.

El elenco visitante golpeó rápidamente en el arranque del compromiso. Lamine Yamal inauguró el marcador a los 4 minutos de juego, mientras que Ferran Torres amplió la ventaja a los 24'. Sin embargo, la escuadra local reaccionó antes del descanso y descontó a través de una anotación de Ademola Lookman en el minuto 31, tanto que fue definitivo para la resolución de la serie.

El desarrollo del segundo tiempo estuvo fuertemente condicionado por las intervenciones del videoarbitraje. A los 55 minutos, el juez central, a instancias del VAR, decidió anular una nueva conquista de Ferran Torres tras sancionar una posición de adelanto, frenando las intenciones de la visita de igualar el global.

El encuentro se cerró definitivamente para FC Barcelona a los 77 minutos, momento en que Eric García recibió la tarjeta roja directa.

El defensor fue expulsado tras derribar a Alexander Sorloth cuando el atacante local enfilaba como último hombre hacia la portería defendida por Joan García, acción que también fue confirmada mediante la revisión tecnológica en la cabina.

Atlético de Madrid jugará contra el ganador de la llave entre Arsenal y Sporting de Lisboa.