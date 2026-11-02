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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Atlético de Madrid recibe al poderío de Bayern Munich en la cuarta fecha de la Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "bávaros" llegan con dudas, pero con un impecable Harry Kane que hará su estreno en esta competición tras quedarse con el Balón de Oro.

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La cuarta jornada de la fase liga de la Champions League presentará un cruce de distintos estilos este martes 3 de noviembre, donde Atlético de Madrid medirá fuerzas ante Bayern Munich en el Estadio Metropolitano a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT).

La escuadra de Diego Simeone asume la cita con la urgencia de afirmar el rumbo en el plano continental, donde marcha decimosexto con 4 unidades tras caer ante Liverpool, superar a Manchester United e igualar frente a Stuttgart. Pese a ello, el cuadro "colchonero" arriba con una racha de nueve presentaciones invicto en todas las competencias.

En la vereda contraria, el gigante germano se posiciona decimocuarto con 5 positivos y, pese a que arrastra un invicto de 14 cotejos, está mermado por una seguidilla de empates en este torneo, además de las ausencias de Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismail Saibari.

No obstante, los "bávaros" depositan su fe en el condecorado delantero inglés Harry Kane, quien se quedó con el Balón de Oro y lleva inflado las redes en sus últimas diez apariciones, quedando a uno de igualar el registro histórico de Cristiano Ronaldo.

Con el arbitraje del francés Francois Letexier, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl

Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 PSG 3 9 +9 Octavos
2 Aston Villa 3 9 +9 Octavos
3 Liverpool 3 9 +5 Octavos
4 Real Madrid 3 9 +5 Octavos
5 Real Betis 3 9 +3 Octavos
6 Stuttgart 3 7 +5 Octavos
7 Arsenal 3 7 +4 Octavos
8 Barcelona 3 6 +5 Octavos
9 Como 3 6 +5 Play-offs
10 Manchester City 3 6 +4 Play-offs
11 Club Brujas 3 6 +3 Play-offs
12 Sporting de Lisboa 3 6 +3 Play-offs
13 Borussia Dortmund 3 6 +1 Play-offs
14 Bayern Munich 3 5 +5 Play-offs
15 Roma 3 4 +3 Play-offs
16 Shakhtar 3 4 +1 Play-offs
17 Atlético de Madrid 3 4 +1 Play-offs
18 PSV 3 4 0 Play-offs
19 Villarreal 3 3 0 Play-offs
20 Manchester United 3 3 -1 Play-offs
21 Inter de Milán 3 3 -1 Play-offs
22 Napoli 3 3 -2 Play-offs
23 Galatasaray 3 3 -3 Play-offs
24 LASK 3 3 -3 Play-offs
25 Sabah 3 3 -3 -
26 Feyenoord 3 3 -4 -
27 Lens 3 3 -4 -
28 Bodo/Glimt 3 3 -5 -
29 Leipzig 3 3 -5 -
30 AEK 3 3 -5 -
31 Fenerbahce 3 2 -6 -
32 Slavia Praga 3 1 -3 -
33 Viking 3 1 -4 -
34 Porto 3 0 -4 -
35 Lille 3 0 -6 -
36 Slovan Bratislava 3 0 -12 -
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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