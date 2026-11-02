Atlético de Madrid recibe al poderío de Bayern Munich en la cuarta fecha de la Champions
Los "bávaros" llegan con dudas, pero con un impecable Harry Kane que hará su estreno en esta competición tras quedarse con el Balón de Oro.
Los "bávaros" llegan con dudas, pero con un impecable Harry Kane que hará su estreno en esta competición tras quedarse con el Balón de Oro.
La cuarta jornada de la fase liga de la Champions League presentará un cruce de distintos estilos este martes 3 de noviembre, donde Atlético de Madrid medirá fuerzas ante Bayern Munich en el Estadio Metropolitano a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT).
La escuadra de Diego Simeone asume la cita con la urgencia de afirmar el rumbo en el plano continental, donde marcha decimosexto con 4 unidades tras caer ante Liverpool, superar a Manchester United e igualar frente a Stuttgart. Pese a ello, el cuadro "colchonero" arriba con una racha de nueve presentaciones invicto en todas las competencias.
En la vereda contraria, el gigante germano se posiciona decimocuarto con 5 positivos y, pese a que arrastra un invicto de 14 cotejos, está mermado por una seguidilla de empates en este torneo, además de las ausencias de Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismail Saibari.
No obstante, los "bávaros" depositan su fe en el condecorado delantero inglés Harry Kane, quien se quedó con el Balón de Oro y lleva inflado las redes en sus últimas diez apariciones, quedando a uno de igualar el registro histórico de Cristiano Ronaldo.
Con el arbitraje del francés Francois Letexier, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl
Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|PSG
|3
|9
|+9
|Octavos
|2
|Aston Villa
|3
|9
|+9
|Octavos
|3
|Liverpool
|3
|9
|+5
|Octavos
|4
|Real Madrid
|3
|9
|+5
|Octavos
|5
|Real Betis
|3
|9
|+3
|Octavos
|6
|Stuttgart
|3
|7
|+5
|Octavos
|7
|Arsenal
|3
|7
|+4
|Octavos
|8
|Barcelona
|3
|6
|+5
|Octavos
|9
|Como
|3
|6
|+5
|Play-offs
|10
|Manchester City
|3
|6
|+4
|Play-offs
|11
|Club Brujas
|3
|6
|+3
|Play-offs
|12
|Sporting de Lisboa
|3
|6
|+3
|Play-offs
|13
|Borussia Dortmund
|3
|6
|+1
|Play-offs
|14
|Bayern Munich
|3
|5
|+5
|Play-offs
|15
|Roma
|3
|4
|+3
|Play-offs
|16
|Shakhtar
|3
|4
|+1
|Play-offs
|17
|Atlético de Madrid
|3
|4
|+1
|Play-offs
|18
|PSV
|3
|4
|0
|Play-offs
|19
|Villarreal
|3
|3
|0
|Play-offs
|20
|Manchester United
|3
|3
|-1
|Play-offs
|21
|Inter de Milán
|3
|3
|-1
|Play-offs
|22
|Napoli
|3
|3
|-2
|Play-offs
|23
|Galatasaray
|3
|3
|-3
|Play-offs
|24
|LASK
|3
|3
|-3
|Play-offs
|25
|Sabah
|3
|3
|-3
|-
|26
|Feyenoord
|3
|3
|-4
|-
|27
|Lens
|3
|3
|-4
|-
|28
|Bodo/Glimt
|3
|3
|-5
|-
|29
|Leipzig
|3
|3
|-5
|-
|30
|AEK
|3
|3
|-5
|-
|31
|Fenerbahce
|3
|2
|-6
|-
|32
|Slavia Praga
|3
|1
|-3
|-
|33
|Viking
|3
|1
|-4
|-
|34
|Porto
|3
|0
|-4
|-
|35
|Lille
|3
|0
|-6
|-
|36
|Slovan Bratislava
|3
|0
|-12
|-