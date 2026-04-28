Atlético de Madrid y Arsenal tendrán en España el primer asalto de su semifinal de Champions

Tras una frenética contienda entre PSG y Bayern Múnich, este miércoles 29 de abril se jugará la ida de la segunda semifinal de la Champions League, con Atlético de Madrid y Arsenal como protagonistas.

Los "colchoneros" dieron la gran sorpresa de los cuartos de final al eliminar a FC Barcelona con un global de 3-2, pese a caer en la revancha. El conjunto "gunner", en tanto, despachó a Sporting Lisboa con un ajustado 1-0 total.

Sin opciones de campeonar en España, y con 10 puntos de resguardo en su posición en la tabla para clasificar a la próxima Liga de Campeones, el "Atleti" viene precedido de ciertas turbulencias.

Luego de tumbar al "Barça", perdió la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad vía penales para luego tropezar ante el Elche de Lucas Cepeda en la Liga. En su último partido sumó algo más de confianza con un triunfo 3-2 frente a Athletic Club.

El DT Diego Simeone fue cauto en la previa: "No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran. Para eso hay que trabajar y buscarlas y que esa diosa fortuna también esté de tu lado. Yo siempre digo que el soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra".

La más probable oncena del "Cholo" es con Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko (o Nahuel Molina), Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Álex Baena (o Ademola Lookman); Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Al frente estará un Arsenal que se ha ido desinflando en la recta final de la carrera por el título de la Premier League, estando a punto de ser alcanzado por Manchester City.

La escuadra londinense cayó por 2-1 en un duelo crucial ante los "citizens", que están tres puntos abajo pero con un partido pendiente. Al igual que el "Atleti", dejaron atrás la derrota con una victoria ajustada: 1-0 ante Newcastle el pasado fin de semana.

"Es un partido complicado, con un entrenador (Simeone) con mucha experiencia en esta competición. Tienen todo el mérito para estar aquí, pero somos capaces de mucho y tenemos que tener esa confianza y voluntad para llegar aquí y ganar el partido", dijo el técnico Mikel Arteta.

Con algunas bajas, se espera que Arsenal forme con David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze.

El partido en el Estadio Metropolitano de Madrid arrancará a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie. Podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.