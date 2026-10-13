Barcelona continuó su senda triunfal con feroz remontada a Galatasaray en la Champions

FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la Champions League y sigue firme en la campaña 2026/27, gracias a un categórico triunfo de 1-4 en su visita a Galatasaray por la segunda fecha de la fase de liga.

Pese a los ataques "culés", el conjunto turco sorprendió al abrir la cuenta mediante la anotación de Aleksey Batrakov al minuto 28 de juego.

El golpe parecía ser mayor al minuto 36 luego del remate de Yunus Akgun que significaba el 2-0 tras el insuficiente intento de la zaga catalana por despejar en área chica, pero el VAR salvó a los blaugranas con la anulación de la conquista.

Los dirigidos por Hansi Flick reaccionaron antes del descanso para igualar con gol de Joao Cancelo (43').

En la segunda mitad Barcelona pudo reflejar su dominio en el marcador y pasó al frente a los 50' gracias al centro de Lamine Yamal que habilitó a Fermín López.

Anthony Gordon (53') y Karim Adeyemi (65') también se matricularon en la cuenta para sellar la goleada blaugrana como visitante en el "Infierno de Estambul".

De esta manera, Barcelona continúa con canasta completa en la temporada, ya que también ha ganado todos sus compromisos hasta la fecha en la liga española.

Luego del primer día de partidos en la Champions League, el Barça, Sporting de Lisboa y Arsenal se ubicaron como los equipos que han celebrado en sus primeros dos duelos europeos; situación opuesta a Galatasaray, que venía de perder ante los portugueses.