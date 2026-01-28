Barcelona cumplió la tarea ante Copenhague y clasificó directo a octavos de la Champions

FC Barcelona cumplió la tarea y venció 4-1 a Copenhague este miércoles en el Camp Nou, por la última fecha de la fase de liga en la UEFA Champions League, y clasificó directo a octavos del final.

El cuadro danés sorprendió al conjunto local con un tempranero gol anotado por el joven delantero islandés Viktor Dadason (4'), ventaja que logró sostener hasta el final de la primera parte.

Pero en la segunda parte, el cuadro azulgrana salió con todo y, con tantos de Robert Lewandowski (48'), Lamine Yamal (60'), Raphinha de penal (69') y Marcus Rashford (85') lograron revertir el marcador y aseguró su pase directo a octavos, terminando en el quinto lugar de la tabla, con 16 unidades.

Por su parte, Copenhague quedó eliminado en la fase de liga, ya que terminó en el puesto 31 de la tabla de posiciones con tan solo ocho puntos.

El cuadro azulgrana deberá esperar a que se decidan los ganadores de los cruces de playoffs para conocer a su rival en octavos de final mediante el sorteo correspondiente.