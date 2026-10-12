Barcelona visita el "infierno de Estambul" para enfrentar a Galatasaray en Champions

Este martes 13 de octubre vuelve la acción de la Champions League con la segunda jornada de la fase de liga, que incluye el gran duelo entre Galatasaray y FC Barcelona en Turquía.

El cuadro catalán vuelve al "infierno de Estambul" por primera vez desde su victoria ante el "Cimbom" en octavos de final de la Europa League 2021/2022, aunque con un equipo y energías totalmente renovado desde entonces.

De aquel equipo de Xavi Hernández sólo quedan tres jugadores en la actual plantilla: Eric García, Frenkie De Jong y Pedri, quienes viven una gran temporada junto a Hansi Flick.

Los blaugranas son sólidos punteros de la liga española, con pleno de triunfos luego de ocho jornadas, a cinco puntos de Atlético de Madrid y el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Barcelona viene de vencer por 3-0 a Getafe en el torneo local. A esta racha se suma el victorioso en la Liga de Campeones ante Feyenoord mediante un contundente 5-1 el pasado 9 de septiembre.

La escuadra "culé" tendrá las bajas de los lesionados Raphinha, De Jong y Roony Bardghji, aunque alistó su equipo para tratar de abultar su registro de 141 goles en los últimos 31 partidos de Champions.

El "Barça" alineará con Joan Garcia; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín Lopez, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus.

Al frente estará un Galatasaray que también comanda su liga, aunque con un margen mucho más estrecho: Le saca un punto a Besiktas y es seguido de cerca por Amed SK, Fenerbahce y Trabzonspor.

Los turcos tienen al goleador Victor Osimhen como referente de ataque, además de la experiencia de nombres como Davinson Sánchez, Leroy Sané, Lucas Torreiar, Rafael Leao o el exBarcelona Ilkay Gundogan.

El equipo de Okan Buruk ofrece su mejor versión como local, donde sólo ha perdido uno de sus últimos 11 encuentros europeos.

En su más reciente partido derrotó 3-1 a Kasimpasa, mientras que en su inicio por el torneo europeo cayó por el mismo marcador ante Sporting de Lisboa en Portugal.

Se espera que Galatasaray inicie con Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara; Leroy Sané, Aleksey Batrakov, Yunus Akgun y Victor Osimhen.

Respecto al historial, Barcelona y Galatasaray se han enfrentado en 10 ocasiones, con un balance favorable para los azulgranas de seis victorias, tres empates y una derrota.

El Barça ha ganado los últimos cuatro partidos fuera de casa ante rivales turcos y lleva nueve partidos invicto ante equipos de este país, mientras que el Galatasaray sólo ha festejado en uno de sus últimos 22 encuentros contra rivales españoles.

Las acciones arrancarán a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT) y podrás seguir el resultado Minuto a Minuto en Cooperativa.cl.