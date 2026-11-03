Bicampeón intratable: PSG aplastó a Villarreal y quedó como único líder en la Champions

PSG, el bicampeón defensor de la Champions, exhibió su poderío como favorito del torneo con un categórico 0-6 a Villarreal, con cuatro goles en el primer tiempo, y quedó como único líder con marcha perfecta, en la cuarta fecha de la fase de liga.

El partido se disputó en el Estadio de La Cerámica, en España, y los dirigidos por Luis Enrique se desataron en la primera parte, y necesitaron 16 minutos para vapulear a los locales.

La apertura de la cuenta fue obra de Joao Neves, tras un rebote en el área (9'); y después Desire Doué aprovechó un error del arquero Peter Gulacsi para aumentar la ventaja (12').

La pesadilla continuó de forma inmediata, ya que otra mala saida defensiva permitió el tercer de PSG, obra de Senny Mayulu (13'); y el cuarto lo convirtió Fabián Ruiz con un zurdazo (16').

Tras el cuarto gol, PSG sacó el pie del acelerador, pero continuó controlando el duelo ante el "Submarino Amarillo" y esperó hasta el inicio de la segunda parte para anotar otro golazo.

En el minuto 49, Fabián Ruiz firmó su doblete, tras enganchar en el área y definir con borde externo.

Finalmente, hubo otro gol de gran factura para cerrar la paliza: David Boly fue corriendo por banda, sin marca hasta el área, y soltó un derechazo que no pudo atajar el meta Gulacsi (78')

Con el resultado, PSG sumó 12 puntos y es único líder de la fase de liga con cuatro victorias; Villarreal, en cambio, está en el 27° lugar, con solo tres puntos, fuera de toda fase de clasificación.

En la próxima fecha de la Champions, en la última semana de noviembre, Villarreal visitará a Slavia Praga y PSG recibirá a Roma.