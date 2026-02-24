Bodo Glimt hizo historia y eliminó a Inter de Milán en los play-offs de la Champions

Bodo Glimt hizo historia este martes al eliminar a Inter de Milán en los play-offs de la Champions League, tras ratificar el triunfo de la ida con un 1-2 en el "Giuseppe Meazza", sellando con un 5-2 la llave global.

El conjunto noruego dio la sorpresa, eliminando al pasado finalista del torneo, y clasificó por primera vez a los octavos, en donde enfrentará a un rival que se definirá por sorteo este viernes 27 de febrero.

La apertura de la cuenta llegó tras un error defensivo de Manuel Akanki y Jens Hauge, con asistencia de Ole Blomberg, adelantó a los nórdicos (58').

El balde de agua fría a los lombardos llegó 14 minutos después, con un golazo de Hakon Evjen (72').

Inter intentó reaccionar, con el descuento de Alessandro Bastoni (76'), pero no pudo con el orden del equipo revelación del torneo.