Champions: Bayern Munich y Atlético de Madrid arrasaron con Tottenham y Atalanta

Bayern Munich y Atlético de Madrid golearon a Atalanta y Tottenham respectivamente en la ida de los octavos de final de la Champions League.

"Los Bávaros" vencieron 6-1 a Atalanta en Bergamo, en un partido que los alemanes no dejaron dudas de su superioridad. En la primera mitad, Josip Stanisic a los 12', Michael Olise a los 22' y Serge Gnabry a los 25 minutos marcaron para los alemanes.

En el segundo tiempo, el desarrollo del encuentro siguió igual y Bayern fue una aplanadora. Nicolás Jackson marcó a los 52 minutos, Michael Olise repitió a los 64' y Yamal Musiala a los 67 minutos cerró la goleada. El descuento de Atalanta lo anotó Pasalic a los 90+3´.

En España, los "Colchoneros" derrotaron 5-2 a Tottenham y tuvieron un arranque aplanador, ya que marcaron cuatro goles en los primeros 22 minutos. Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Robin Le Normand fueron los encargados de marcar los goles a los 6´, 14', 15' y 22 minutos respectivamente. El español Pedro Porro descontó para los de Londres a los 26'.

En el segundo tiempo, el argentino Alvarez anotó nuevamente a los 55 minutos y Dominic Solanke marcó el segundo descuento de los ingleses a los 76´.

Bayern Munich recibirá a Atalanta en la vuelta este miércoles 18 de marzo a las 17:00 horas (20:30 GMT) en el Allianz Arena.

Mientras que, Atlético de Madrid visitará a Tottenham este miércoles 18 de marzo a las 17:00 horas (20:30 GMT) en Londres.