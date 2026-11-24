Este martes y miércoles se disputa la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde destacan los cruces entre Manchester City y Napoli, Arsenal ante Borussia Dortmund, y el duelo de Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini frente a Slovan Bratislava.

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Martes 24 de noviembre

Galatasaray 1-0 Aston Villa, Finalizado. RAMS Park.

1-0: 77' Deniz Gul (GAL)

Bodo Glimt 1-0 LASK, Finalizado. Aspmyra Stadion.

1-0: 90+2' Melayro Bogarde, en contra (BOD)

Arsenal 1-0 Borussia Dortmund, Segundo tiempo. Emirates Stadium.

1-0: 10' Viktor Gyokeres (ARS)

Manchester City 0-0 Napoli, Segundo tiempo. Etihad Stadium.

Real Madrid 0-1 PSV, Segundo tiempo. Estadio "Santiago Bernabéu".

0-1: 32' Ivan Perisic, de penal (PSV)

Como 0-0 AEK, Segundo tiempo. Stadio "Giuseppe Sinigaglia".

Feyenoord 0-1 FC Porto, Segundo tiempo. Stadion Feijenoord.

0-1: 2' Oussama Targhalline, en contra (POR)

RB Leipzig 2-0 RC Lens, Segundo tiempo. Red Bull Arena.

1-0: 6' David Raum (RBL); 2-0: 9' Antonio Nusa (RBL)

Slovan Bratislava 0-1 Real Betis, Segundo tiempo. Tehelné pole.

0-1: 43' Cucho Hernández (BET)

Miércoles 25 de noviembre