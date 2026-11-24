Estados Unidos acogió este martes con "beneplácito" la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para establecer en Valparaíso la Secretaría del Tratado de Alta Mar.

"Estados Unidos acoge con beneplácito la oferta conjunta de Chile y Bélgica para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), también conocido como Tratado de Alta Mar", señaló el Departamento de Estado del país norteamericano en un comunicado.

La Cancillería estadounidense encabezada por el secretario Marco Rubio, destacó que tanto Chile como Bélgica "cuentan con una sólida trayectoria en la gestión sostenible de los océanos y la transparencia, y su colaboración combina conocimientos especializados complementarios y amplía el liderazgo diplomático, reflejando así la amplia membresía del Acuerdo".

El Departamento de Estado también felicitó al Presidente José Antonio Kast, al canciller Francisco Pérez Mackenna, al primer ministro belga, Bart De Wever, y a su ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, por "sus contribuciones a esta iniciativa".

En el documento, Washington subrayó que "el Acuerdo BBNJ solo puede tener éxito con una Secretaría independiente, responsable ante las Partes del Acuerdo BBNJ y comprometida con la protección de la integridad y la seguridad de los datos y la tecnología que gestiona".

En ese sentido, indicó que, "de tener éxito, esta candidatura permitiría a Estados Unidos participar de forma más constructiva en el Acuerdo BBNJ mientras se evalúa su ratificación".

"Alentamos a todas las Partes a que apoyen la candidatura de Chile y Bélgica en la primera Conferencia de las Partes en enero de 2027", concluyó.

Bélgica y Chile, que hasta principios de noviembre aspiraban por separado a albergar la Secretaría, decidieron articular sus candidaturas para facilitar una definición.

La decisión se adoptará durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del tratado, programada entre el 11 y el 22 de enero de 2027 en Nueva York.

En esa instancia, los países deberán pronunciarse entre la propuesta conjunta de Chile y Bélgica, que contempla a Valparaíso como sede, y la candidatura alternativa de China, que propone a la ciudad de Xiamen.

La postulación de Valparaíso fue impulsada durante la Administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), antecesor del actual Mandatario.

El respaldo de EE.UU. se sumó al de Japón, que la semana pasada manifestó su apoyo a la candidatura durante la visita oficial de Kast a Tokio, en el marco de su gira por Asia.