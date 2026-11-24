El petróleo y la minería apuntalaron la actividad económica de Argentina en septiembre, pero no pudieron evitar que el Producto Interno Bruto (PIB) encadenara dos trimestres de desempeño negativo y el país vecino cayera en recesión técnica, misma situación en la que está Chile.

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el estimador mensual de la actividad económica registró en septiembre una subida de 1,1 por ciento en comparación con agosto último.

El dato oficial -que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del PIB- mostró, sin embargo, una caída de 1,2 por ciento en comparación con septiembre de 2025: su tercera retracción interanual consecutiva.

El Indec dará a conocer los datos del PIB correspondientes al tercer trimestre del año el próximo 16 de diciembre. No obstante, el indicador difundido este martes deja ver que el desempeño trimestral fue malo, tal como en el segundo trimestre.

"Era sabido que la actividad había entrado en recesión técnica durante el tercer trimestre. Los datos de septiembre confirman que la economía acumula dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, con retrocesos del 1 por ciento en el segundo trimestre y del 1,8 por ciento en el tercero", dijo a la agencia de noticias EFE Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics.

"La economía no está creciendo"

El informe del Indec deja ver una gran disparidad en el desempeño de cada sector económico.

En septiembre fue el sector de hidrocarburos y minería el que tiró del carro de la actividad económica, con un crecimiento interanual del 11,1 por ciento, impulsado por el desarrollo de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta y los proyectos de oro, cobre y litio.

Sin embargo, el informe oficial revela que 10 de los 15 sectores que aportan a la medición cayeron: algunos de manera estrepitosa, como la pesca (-48,6 por ciento), y otros de forma más moderada aunque con mayor incidencia en la actividad general por su peso en la economía de Argentina, como la agricultura (-2 puntos) y la Industria manufacturera (-1,8 por ciento).

"La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo", observó Casas.

Débil crecimiento a la vista

El cuarto trimestre de 2026 sería ligeramente más positivo para Argentina, según las proyecciones de diversos consultores.

"No esperamos un cambio rotundo en la dinámica en el corto plazo, pero sí algunos meses de crecimiento que permitan cerrar el último trimestre positivo", afirmó en un informe la consultora LCG, que prevé que el PIB crecerá apenas 0,3 por ciento en el tercer trimestre y, como máximo, un 0,7 por ciento en todo 2026, tras una expansión del 4,4 por ciento en 2025.

Esa proyección está muy por debajo de la pauta de crecimiento de 3 por ciento para este año incluida en el proyecto del Presupuesto 2027 remitido al Parlamento por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei.

Para el próximo año, el Gobierno espera un crecimiento de 4 por ciento, pero consultoras como LCG proyectan un avance de apenas el 1,5 puntos anuales.

"Para 2027 esperamos meses de suba y meses de caída, sin 'drivers' (factores) que impulsen un crecimiento fuerte en el corto plazo", apuntó LCG en su informe.