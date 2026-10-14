Champions: El Betis de Pellegrini remontó para llevarse un triunfazo ante Porto

Real Betis, club entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, consiguió una remontada 3-2 y venció a Porto en el Estadio La Cartuja por la segunda jornada de la Champions League, manteniendo rendimiento perfecto en la fase de liga y consolidando un inicio histórico.

En su regreso como anfitrión a la máxima competencia europea tras 21 años, el conjunto español generó peligro temprano con remates de Abde Ezzalzouli (2') y Marc Roca (3'), mientras que el elenco portugués sufrió la anulación de un tanto de Martim Fernandes por mano previa advertida por el VAR (40').

El trámite se encendió en el inicio del complemento con un tiro cruzado de Abde para abrir la cuenta (47'), pero los "dragones" revirtieron transitoriamente el marcador mediante un tiro libre de Gabri Veiga (54') y una definición de Samu Aghehowa (61').

Los pupilos del "Ingeniero" respondieron rápido gracias al ingresado Cucho Hernández, quien emparejó las acciones tras asistencia de Antony (74'), y consumaron el triunfo a través de un penal convertido por Isco (84').

Con esta victoria, Betis alcanzó 6 unidades para situarse en el noveno casillero de la tabla antes de concentrarse en recibir a FC Barcelona que marcha líder en el plano loca, este próximo 17 de octubre a las 13:30 horas (16:30 GMT).

En su siguiente duelo por la Champions, los de Pellegrini se verán las caras con Feyenoord el 21 de dicho mes.