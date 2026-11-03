Champions League: Betis de Pellegrini visita a Borussia Dortmund
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Esta semana se reanuda la acción de la Champions League en Europa, con el desarrollo de la cuarta fecha de la fase de liga.
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1-0: 12'; Aboubakary Koita (AEK), 1-1: 32'; Jude Bellingham (RM), 2-1: 75'; Stavros Pilios (AEK), 2-2: 78'; Kylian Mbappé (RM), 2-3: 90+2'; Federico Valverde (RM)
0-1: 25'; Treymaurice Nyoni (LIV), 1-1: 29'; Mason Greenwood (FEN), 1-2: 70'; Alexander Isak (LIV), 2-2: 73'; Archie Brown (FEN), 3-2: 79'; Vedat Muriqi (FEN)
1-0: 12'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-0: 15'; Aleksey Batrakov (GAL)
0-1: 59'; Issa Doumbia (SPO)
0-1: 54' Lennart Karl (BAY); 0-2: 74' Konrad Laimer (BAY)
1-0:7' Lamine Yamal (BAR); 2-0: 52' Raphinha (BAR); 3-0: 65' Raphinha (BAR)
0-1: 8' Yann Bisseck (INT); 0-2: 34' Francesco Esposito (INT); 0-3: 54' Piotr Zielinkski (INT)
0-1: 11' Matías Soulé (ROM); 0-2: 18' Donyell Malen (ROM); 1-2: 58' Bruno Fernandes, de penal (MU); 2-2: 83' Matheus Cunha (MU); 3-2: 85' Matheus Cunha (MU)
0-1: 9' Joao Neves (PSG); 0-2: 12' Desire Doue (PSG); 0-3: 13' Senny Mayulu (PSG); 0-4: 17' Fabián Ruiz (PSG); 0-5: 50' Fabián Ruiz (PSG); 0-6: 78' David Boly (PSG)
1-0: 19' Kasper Jorgensen (LASK); 2-0: 37' Kasper Jorgensen (LASK); 3-0: 44' Robert Ljubicic (LASK); 4-0: 48' Samuel Adeniran (LASK)