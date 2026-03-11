Champions League: Despistado hincha de FC Barcelona se equivocó de estadio por Google Maps

Un seguidor del club español FC Barcelona protagonizó este martes un insólito error tras viajar más de 540 kilómetros hacia el destino equivocado en Inglaterra. El aficionado pretendía asistir al compromiso frente a Newcastle United por la Champions League, pero se presentó en el St. James' Park de la ciudad de Exeter, recinto homónimo al estadio de las "Urracas" ubicado en el extremo opuesto del país.

El traslado del hincha comenzó en Londres y, según explicaron funcionarios del club local, la equivocación se produjo al ingresar el nombre del estadio en una aplicación de mapas satelitales. El sistema lo dirigió hacia el condado de Devon, en el sur de Reino Unido, dejándolo a una distancia sideral del verdadero escenario del encuentro internacional programado en la región de Tyne y Wear.

Adam Spencer, encargado de la boletería en Exeter City, relató la sorpresa del personal administrativo ante la situación. "Uno de nuestros voluntarios vino y nos dijo que un hombre apareció para ver a Barcelona. Entendimos que puso el nombre del estadio en Google Maps y siguió las direcciones incorrectas. Como gesto de amabilidad, le ofrecimos un ticket para que viera nuestro partido ante Lincoln City", detalló el empleado en Inglaterra.

El modesto Exeter City, que compite actualmente en la League One (tercera categoría británica), recibió al despistado visitante en una jornada marcada por la diferencia de realidades deportivas. Mientras el equipo de Exeter luchaba en la medianía de la tabla tras haber sufrido una goleada histórica ante Manchester City en la FA Cup, el hincha azulgrana debió conformarse con el fútbol de ascenso tras perderse la cita de Europa.

Finalmente, la historia del aficionado se viralizó rápidamente en los estadios de Europa como una advertencia sobre la coincidencia de nombres en la infraestructura deportiva de Gran Bretaña. El simpatizante de Barcelona presenció el duelo de la liga local antes de emprender su retorno, mientras que desde la institución de Devon aseguraron que el sujeto será bienvenido siempre que decida regresar a sus tribunas.