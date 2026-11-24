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Champions League: Los resultados de la quinta fecha en la fase de liga
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Este martes y miércoles se disputa la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde destacan los cruces entre Manchester City y Napoli, Arsenal ante Borussia Dortmund, y el duelo de Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini frente a Slovan Bratislava.
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Martes 24 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre