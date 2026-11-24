Este martes y miércoles se disputa la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde destacan los cruces entre Manchester City y Napoli, Arsenal ante Borussia Dortmund, y el duelo de Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini frente a Slovan Bratislava.

Sigue la jornada en Cooperativa.cl:

Martes 24 de noviembre

Galatasaray vs. Aston Villa , 14:45 horas. RAMS Park.

, 14:45 horas. RAMS Park. Bodo Glimt vs. LASK , 14:45 horas. Aspmyra Stadion.

, 14:45 horas. Aspmyra Stadion. Arsenal vs. Borussia Dortmund , 17:00 horas. Emirates Stadium.

, 17:00 horas. Emirates Stadium. Manchester City vs. Napoli , 17:00 horas. Etihad Stadium.

, 17:00 horas. Etihad Stadium. Real Madrid vs. PSV , 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu".

, 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu". Como vs. AEK , 17:00 horas. Stadio "Giuseppe Sinigaglia".

, 17:00 horas. Stadio "Giuseppe Sinigaglia". Feyenoord vs. FC Porto , 17:00 horas. Stadion Feijenoord.

, 17:00 horas. Stadion Feijenoord. RB Leipzig vs. RC Lens , 17:00 horas. Red Bull Arena.

, 17:00 horas. Red Bull Arena. Slovan Bratislava vs. Real Betis, 17:00 horas. Tehelné pole.

Miércoles 25 de noviembre