La senadora Ximena Órdenes (ind-PPD) contó que su par Juan Luis Castro (PS) le expresó este martes que lamentaba lo ocurrido en el Caso Firmas y que quería conversar con ella. Fue su primer encuentro tras la denuncia y tuvo lugar durante una sesión de la Comisión de Salud del Senado, presidida por el socialista.

Órdenes denunció el presunto uso de su firma sin autorización para retirar su permiso constitucional de viaje mientras acompañaba al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

"Este es el primer encuentro que tengo con el senador Castro. Me manifestó su interés de que conversemos; efectivamente (dijo) que lo lamentaba, y entiendo que públicamente, en su minuto, él también dirá algo", señaló Órdenes.

La parlamentaria también se refirió a la continuidad de Castro al frente del comité de senadores del Socialismo Democrático. "En lo personal y cómo entiendo el ejercicio de la política, en una situación como esa, si yo fuera jefa de bancada, yo hubiera dado un paso al costado", afirmó.

Coordinador del comité socialista acudió a la Fiscalía

En paralelo, Javier Sánchez, coordinador administrativo del comité de senadores del Partido Socialista, acudió a la Fiscalía Regional de Valparaíso para declarar en calidad de imputado en la investigación por el caso.

El senador Fidel Espinoza (PS) planteó que "es una de las personas más intachables que he conocido en el Parlamento Javier Sánchez, por lo tanto es cobarde tratar de decir algo así. Estaríamos en el peor de los mundos, estaríamos hablando de que en Chile sigue ocurriendo que los que tienen un poco de poder se salvan y el hilo se corta por lo más delgado".

"La presidenta de un partido no tiene la facultad para instruir a la bancada, solo puede haber sido Juan Luis. Juan Luis es una persona que yo siempre he respetado mucho en su labor, pero el último mes ha cometido errores garrafales, nadie lo puede desconocer, pero yo no soy quien para pedirle la salida", manifestó.