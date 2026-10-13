Champions League: Los resultados en la segunda fecha de la fase de liga
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La Champions League vuelve a la acción este martes 13 y miércoles 14 de octubre, con la disputa de la segunda fecha de la fase de liga, que contempla 18 encuentros en distintos escenarios de Europa.
Entre los protagonistas estará Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, que recibirá a Porto en Sevilla, mientras Manchester City y PSG animarán otro de los atractivos duelos de la jornada en Inglaterra.
Revisa la programación y sigue todos los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl:
0-1: 16'; Assane Diao (COM), 1-1: 20'; Gijvai Zechiel (FEY), 2-1 52'; Anis Hadj Moussa (FEY), 3-1: 82'; Robert Sánchez, autogol (FEY); 3-2: 90+3' Anastasios Douvikas (COM)
0-1: 23'; Ronald Araújo (LIV), 0-2: 24'; Bradley Barcola (LIV), 0-3: 37'; Bradley Barcola (LIV), 0-4: 51'; Jeremie Frimpong (LIV), 1-4: 62'; Robert Ljubicic (LAS), 1-5: 66'; Bradley Barcola (LIV), 1-6: 72'; Lewis Koumas (LIV), 2-6: 78'; Florian Flecker (LAS), 3-6: 78'; Florian Flecker (LAS)
0-1: 12' Désiré Doué (PSG); 0-2: 15' Ousmane Dembélé (PSG); 0-3: 32' Vitinha (PSG); 1-3: 53' Erling Haaland (MCI); 1-4: 62' Maghnes Akliouche (PSG); 2-4: 75' Erling Haaland (MCI)
1-0: 47' Abde Ezzalzouli (BET); 1-1: 54' Gabri Veiga (POR); 1-2: 61' Samu Aghehowa (POR); 2-2: 74' Cucho Hernández (BET); 3-2: 83' Isco, de penal (BET)
1-0: 20' Marten de Roon (ROM); 1-1: 25' Kylian Mbappé (RMA); 2-1: 50' Donyell Malen (ROM); 3-1: 57' Donyell Malen (ROM); 3-2: 83' Carlos Espi (RMA); 3-3: 85' Endrick (RMA); 3-4: 90' Antonio Rudiger (RMA)
1-0: 12' Johan Manzambi (ASV); 2-0: 30' Nicolas Jackson (ASV); 3-0: 39' Nicolas Jackson (ASV); 4-0: 68' Ross Barkley, de penal (ASV); 5-0: 72' Ross Barkley (ASV); 6-0: 90' Tammy Abraham (ASV)
1-0: 52' Fredrik Sjovold (BOG)
0-1: 28' Lovro Majer (AEK); 1-1: 34' Pedrinho, de penal (SHA); 2-1: 80' Alberto Brignoli (SHA); 3-1: 86' Gleiker Mendoza (SHA)
0-1: 29' Deniz Undav (STU); 0-2: Sandro Cruz, autogol (STU); 0-3: 90' Ermedin Demirovic (STU)
0-1: 22' Luis Suárez (SPO); 0-2: 74' Issa Doumbia (SPO)
1-0: 49' Kaheem Parris (SAB); 2-0: 88' Joy-Lance Mickels (SAB)
1-0: 64' Jurrien Timber (ARS); 2-0: 67' Eberechi Eze (ARS); 3-0: 71' Bukayo Saka (ARS)
1-0: 1' Pablo Barrios (ATM); 2-0: 79' Ademola Lookman (ATM)
1-0: 27' Aleksey Batrakov (GAL); 1-1: 42' Joao Cancelo (BAR); 1-2: 50' Fermín López (BAR): 1-3: 53' Anthony Gordon (BAR); 1-4: 65' Karim Adeyemi (BAR)
0-1: 30' Nicolo Tresoldi, de penal (BRU); 1-1: 44' Lautaro Martínez (INT); 0-1: 63' Nicolo Tresoldi (BRU); 0-1: 74' Nicolo Tresoldi (BRU); 2-3: 81' Lautaro Martínez (INT); 2-4: 87' Romeo Vermant (BRU); 3-4: 90+3' Ange-Yoan Bonny (INT)
1-0: 75' Brajan Gruda (LEI)
1-0: 2' Gianni Stensness (VIK); 2-0: 38' Peter Christiansen (VIK); 2-1: 54' Harry Kane, de penal (BAY); 2-2: 60' Harry Kane (BAY); 2-3: 71' Luis Díaz (BAY); 3-3: 90' Herman Haugen (VIK)
0-1: 8' Amir Rrahmani (NAP); 1-1: Georges Mikautadze (VIL); 2-1: 26' Santiago Moutiño (VIL); 3-1: 86' Tani Oluwaseyi (VIL)