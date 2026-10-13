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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Champions League: Los resultados en la segunda fecha de la fase de liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los partidos en vivo y online por Cooperativa.cl.

Champions League: Los resultados en la segunda fecha de la fase de liga
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La Champions League vuelve a la acción este martes 13 y miércoles 14 de octubre, con la disputa de la segunda fecha de la fase de liga, que contempla 18 encuentros en distintos escenarios de Europa.

Entre los protagonistas estará Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, que recibirá a Porto en Sevilla, mientras Manchester City y PSG animarán otro de los atractivos duelos de la jornada en Inglaterra.

Revisa la programación y sigue todos los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl:

Miércoles 14 de octubre

  • Feyenoord 3-2 Como. Finalizado. Estadio De Kuip

0-1: 16'; Assane Diao (COM), 1-1: 20'; Gijvai Zechiel (FEY), 2-1 52'; Anis Hadj Moussa (FEY), 3-1: 82'; Robert Sánchez, autogol (FEY); 3-2: 90+3' Anastasios Douvikas (COM)

  • Lask 3-6 Liverpool. Finalizado. Raiffeisen Arena

0-1: 23'; Ronald Araújo (LIV), 0-2: 24'; Bradley Barcola (LIV), 0-3: 37'; Bradley Barcola (LIV), 0-4: 51'; Jeremie Frimpong (LIV), 1-4: 62'; Robert Ljubicic (LAS), 1-5: 66'; Bradley Barcola (LIV), 1-6: 72'; Lewis Koumas (LIV), 2-6: 78'; Florian Flecker (LAS), 3-6: 78'; Florian Flecker (LAS)

  • Manchester City 2-4 PSG. Finalizado. Etihad Stadium.

0-1: 12' Désiré Doué (PSG); 0-2: 15' Ousmane Dembélé (PSG); 0-3: 32' Vitinha (PSG); 1-3: 53' Erling Haaland (MCI); 1-4: 62' Maghnes Akliouche (PSG); 2-4: 75' Erling Haaland (MCI)

  • Real Betis 3-2 Porto. Finalizado. Estadio La Cartuja.

1-0: 47' Abde Ezzalzouli (BET); 1-1: 54' Gabri Veiga (POR); 1-2: 61' Samu Aghehowa (POR); 2-2: 74' Cucho Hernández (BET); 3-2: 83' Isco, de penal (BET)

  • Roma 3-4 Real Madrid. Finalizado. Estadio Olímpico.

1-0: 20' Marten de Roon (ROM); 1-1: 25' Kylian Mbappé (RMA); 2-1: 50' Donyell Malen (ROM); 3-1: 57' Donyell Malen (ROM); 3-2: 83' Carlos Espi (RMA); 3-3: 85' Endrick (RMA); 3-4: 90' Antonio Rudiger (RMA)

  • Aston Villa 6-0 Fenerbahce. Finalizado. Villa Park.

1-0: 12' Johan Manzambi (ASV); 2-0: 30' Nicolas Jackson (ASV); 3-0: 39' Nicolas Jackson (ASV); 4-0: 68' Ross Barkley, de penal (ASV); 5-0: 72' Ross Barkley (ASV); 6-0: 90' Tammy Abraham (ASV)

  • Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund. Finalizado. Aspmyra Stadion.

1-0: 52' Fredrik Sjovold (BOG)

  • Shakhtar 3-1 AEK Athenas. Finalizado. Stamford Bridge, Londres.

0-1: 28' Lovro Majer (AEK); 1-1: 34' Pedrinho, de penal (SHA); 2-1: 80' Alberto Brignoli (SHA); 3-1: 86' Gleiker Mendoza (SHA)

  • Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart. Finalizado. Estadio Tehelné Pole.

0-1: 29' Deniz Undav (STU); 0-2: Sandro Cruz, autogol (STU); 0-3: 90' Ermedin Demirovic (STU)

Martes 13 de octubre

  • Lens 0-2 Sporting de Lisboa. Finalizado. Estadio Bollaer-Delelis

0-1: 22' Luis Suárez (SPO); 0-2: 74' Issa Doumbia (SPO)

  • Sabah Baku 2-0 Slavia Praga. Finalizado. Estadio Olímpico de Baku

1-0: 49' Kaheem Parris (SAB); 2-0: 88' Joy-Lance Mickels (SAB)

  • Arsenal 3-0 Lille. Segundo tiempo. Emirates Stadium

1-0: 64' Jurrien Timber (ARS); 2-0: 67' Eberechi Eze (ARS); 3-0: 71' Bukayo Saka (ARS)

  • Atlético de Madrid 2-0 Manchester United. Finalizado. Estadio Metropolitano

1-0: 1' Pablo Barrios (ATM); 2-0: 79' Ademola Lookman (ATM)

  • Galatasaray 1-4 Barcelona. Finalizado. Rams Park

1-0: 27' Aleksey Batrakov (GAL); 1-1: 42' Joao Cancelo (BAR); 1-2: 50' Fermín López (BAR): 1-3: 53' Anthony Gordon (BAR); 1-4: 65' Karim Adeyemi (BAR)

  • Inter de Milán 3-4 Club Brujas. Finalizado. Estadio "Giuseppe Meazza"

0-1: 30' Nicolo Tresoldi, de penal (BRU); 1-1: 44' Lautaro Martínez (INT); 0-1: 63' Nicolo Tresoldi (BRU); 0-1: 74' Nicolo Tresoldi (BRU); 2-3: 81' Lautaro Martínez (INT); 2-4: 87' Romeo Vermant (BRU); 3-4: 90+3' Ange-Yoan Bonny (INT)

  • RB Leipzig 1-0 PSV. Finalizado. Red Bull Arena

1-0: 75' Brajan Gruda (LEI)

  • Viking 3-3 Bayern Munich. Finalizado. Viking Stadion

1-0: 2' Gianni Stensness (VIK); 2-0: 38' Peter Christiansen (VIK); 2-1: 54' Harry Kane, de penal (BAY); 2-2: 60' Harry Kane (BAY); 2-3: 71' Luis Díaz (BAY); 3-3: 90' Herman Haugen (VIK)

  • Villarreal 3-1 Napoli. Finalizado. Estadio de La Cerámica

0-1: 8' Amir Rrahmani (NAP); 1-1: Georges Mikautadze (VIL); 2-1: 26' Santiago Moutiño (VIL); 3-1: 86' Tani Oluwaseyi (VIL)

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