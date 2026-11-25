Manchester United no logró disipar sus dudas y empató 2-2 frente a Sporting en Lisboa por la quinta fecha de la fase de liga en la Champions League, quedando estancado en la decimonovena posición con 7 puntos.

En un trámite favorable para el anfitrión, el colombiano Luis Javier Suárez desperdició un penal contenido por Senne Lammens (30'), pero tuvo revancha inmediata al abrir la cuenta desde los doce pasos tras una infracción cometida por el propio guardameta (33').

La reacción británica llegó en el amanecer del complemento de la mano de Bruno Fernandes, quien golpeó a su exclub al igualar mediante otro penal (48') y dar vuelta el marcador con un remate de distancia que descolocó a Kaique Pereira tras un pique irregular del balón (50').

El cuadro lisboeta emparejó las cifras cuando Suárez capitalizó una falla de Lammens al descolgar un centro para firmar su doblete (80').

En un cierre accidentado, hubo un gol anulado para los de Mauricio Pochettino por falta previa de Patrick Dorgu (82') y la expulsión a Youri Tielemans por doble tarjeta amarilla (90+3').

Manchester United extendió a siete sus salidas consecutivas sin triunfos en la Champions League, manteniendo al argentino sin victorias en sus dos primeros encuentros, mientras que la escuadra de Paulo Fonseca sumó 10 unidades en el noveno lugar.

En sus próximos desafíos en el plano internacional, los "Red Devils" les tocará hacer de anfitriones ante RB Leipzig el 8 de diciembre, mientras que los lusos visitarán a AS Roma en italia durante la misma jornada.