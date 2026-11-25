Una controversia se generó este miércoles en Valparaíso luego de que el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, cuestionara la instalación de afiches en los pasillos del Congreso Nacional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre.

Previo al inicio de la votación final del Presupuesto 2027, el dirigente de Chile Vamos y actor manifestó reparos por la intervención de las dependencias de la sede legislativa, aludiendo al valor arquitectónico y artístico del edificio.

"Hay una campaña de las múltiples que tenemos durante el año y se ha intervenido con unos afiches en los pasillos (...) Quisiera saber dónde se toman los criterios de intervención del edificio, más allá de las campañas, porque la verdad es que esos cuadrados naranjos no me parecen para nada bonitos", señaló Cruz-Coke.

"Siendo que el edificio tampoco es la Ópera Garnier de París, no me parece que eventualmente tenga que ser intervenido de esta manera", añadió.

Sus declaraciones generaron molestia entre las senadoras de oposición, quienes pidieron suspender momentáneamente la sesión para participar en una actividad conmemorativa del 25N encabezada por la presidenta de la Cámara Alta, la oficialista Paulina Núñez (Renovación Nacional). Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la mayoría de derecha.

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