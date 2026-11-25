Eduardo Alamos, presidente de Azul Azul, aseguró que la concesionaria comenzó una nueva etapa con la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, tras la reunión realizada este miércoles, en donde abordaron el nuevo convenio que firmarán ambas instituciones.

"Estoy muy contento como presidente del club y también como hincha, porque creo que iniciamos una nueva etapa con la Casa de Estudio, en donde vamos a tener un nuevo convenio, y este convenio lo que busca es que no ocurra nunca más lo que pasó y que vimos hace pocos meses y años en el club. Salvaguardar el honor, los principios y los valores del club para que siempre estemos tranquilos de que va a estar en buenas manos", explicó Alamos tras la reunión.

Del mismo modo, explicó que "esperamos que en pocos meses más este nuevo convenio esté listo, firmado y que sea lo mejor, que podamos tener la tranquilidad, como club y universidad, para que crezcan ambas instituciones".

"Este es el puntapié inicial y ya nos juntaremos para ver en detalle en las próximas semanas. Ya quedamos de juntarnos lo antes posible. Nosotros tenemos directorio mañana (jueves), ahí se debiese definir qué personas van a estar a cargo de esta comisión y avanzar en esa línea", añadió.

Alamos, del mismo modo, sostuvo que "quedamos muy contentos por los avances, por los nuevos aires que dan".

"Vienen los 100 años de la U y la idea es que la Casa de Estudios esté lo más cercana posible a toda esta celebración, con sus facultades, con su gente, porque el Club de Fútbol de la Universidad de Chile nace de la Casa de Estudios. Entonces tienen que estar ambas instituciones alineadas por el bien del club y también de la universidad", aseveró.

Además, abordó el tema del sponsor con una casa de apuestas que dejó amarrado el antiguo directorio de Cecilia Pérez, y precisó que en la reunión "no se tocó ese tema porque son parte de las conversaciones que va a tener el nuevo convenio".

El tema estadio: "No quiero crear falsas expectativas"

Alamos, al ser consultado por el uso del nombre y los símbolos de la Universidad de Chile, remarcó que "creo que nunca ha estado en peligro eso, porque nosotros tenemos un convenio y ese convenio actual lo vamos a mejorar para ambas partes, para que ambas partes salgan fortalecidas".

Y también se refirió al tema del estadio y si hay posibles terrenos disponibles con el nuevo convenio y precisó: "No quiero crear falsas expectativas, son cosas que toman su tiempo y prefiero que cuando sea algo cierto y concreto hablar al respecto eso".

"Todavía no tenemos la posición de la Casa de Estudio en detalle y cuando tengamos información clara y precisa se la vamos a comunicar a la brevedad posible", comentó.

Finalmente, no descartó cambios en las gerencias del equipo tras la reunión de directorio, y reiteró que el club revisará a fin de año el tema renovaciones.