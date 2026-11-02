¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Borussia Dortmund en la Champions?
El equipo del "Ingeniero" buscará extender su buen momento en el Signal Iduna Park.
El equipo del "Ingeniero" buscará extender su buen momento en el Signal Iduna Park.
Este miércoles 4 de noviembre el Real Betis de Manuel Pellegrini visita a Borussia Dortmund en el imponente Signal Iduna Park, por la cuarta fecha en la fase de liga de la UEFA Champions League.
El partido está programado para las 17:00 horas (20:00 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN 2. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.
El conjunto del "Ingeniero" registra una campaña impecable en el certamen continental tras cosechar solo triunfos, festejando ante Lille, Porto y Feyenoord.
Además, el duelo marcará un hito para el nacional, pues cumplirá 70 compromisos dirigidos en la Liga de Campeones justo ante el rival que lo eliminó en 2013 cuando dirigió a Málaga.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.