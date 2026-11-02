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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Borussia Dortmund en la Champions?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del "Ingeniero" buscará extender su buen momento en el Signal Iduna Park.

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Este miércoles 4 de noviembre el Real Betis de Manuel Pellegrini visita a Borussia Dortmund en el imponente Signal Iduna Park, por la cuarta fecha en la fase de liga de la UEFA Champions League.

El partido está programado para las 17:00 horas (20:00 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN 2. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto del "Ingeniero" registra una campaña impecable en el certamen continental tras cosechar solo triunfos, festejando ante Lille, Porto y Feyenoord.

Además, el duelo marcará un hito para el nacional, pues cumplirá 70 compromisos dirigidos en la Liga de Campeones justo ante el rival que lo eliminó en 2013 cuando dirigió a Málaga.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.

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