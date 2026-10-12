¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Porto en la Champions League?

Este miércoles 14 de octubre, el Real Betis comandado por el director técnico nacional Manuel Pellegrini se enfrentará a FC Porto en el Estadio La Cartuja por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión a través de ESPN 7. En tanto, en streaming se podrá seguir por la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto del "Ingeniero" atraviesa un arranque de campaña de ensueño, sumando siete victorias en sus primeros nueve partidos oficiales, registro que incluye un contundente 5-2 frente a Osasuna en el certamen local y un festejado triunfo por 3-2 en su estreno continental ante Lille.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.