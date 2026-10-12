¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Porto en la Champions League?
El elenco del "Ingeniero" buscará mantener su racha continental en el Estadio La Cartuja.
El elenco del "Ingeniero" buscará mantener su racha continental en el Estadio La Cartuja.
Este miércoles 14 de octubre, el Real Betis comandado por el director técnico nacional Manuel Pellegrini se enfrentará a FC Porto en el Estadio La Cartuja por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.
El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión a través de ESPN 7. En tanto, en streaming se podrá seguir por la plataforma Disney+ Premium.
El conjunto del "Ingeniero" atraviesa un arranque de campaña de ensueño, sumando siete victorias en sus primeros nueve partidos oficiales, registro que incluye un contundente 5-2 frente a Osasuna en el certamen local y un festejado triunfo por 3-2 en su estreno continental ante Lille.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.