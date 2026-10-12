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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United en la Champions?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La segunda fecha de la fase de liga tendrá un duelo estelar en España.

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Atlético de Madrid y Manchester United tendrán este martes un duelo estelar en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Metropolitano de Madrid y será transmitido en TV cable, en la señal de ESPN, y en streaming se podrá seguir en la plataforma Disney+ Premium.

El cuadro español, dirigido por Diego Simeone, está con la obligación de conseguir una victoria, tras el negativo debut ante Liverpool en la primera fecha.

A su favor está la localía y el historial, ya que Atlético nunca ha perdido en competiciones oficiales con Manchester United.

Los Diablos Rojos, por su lado, se estrenaron con un triunfo ante el modesto Sabah Baku, por lo que tendrán su primera prueba de fuego en el torneo continental.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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