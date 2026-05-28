¿Cuándo y dónde ver la final de la Champions entre PSG y Arsenal?

París Saint-Germain y Arsenal se verán las caras este sábado 30 de mayo desde las 12:00 horas por la gran final de la Liga de Campeones en un duelo a disputarse en el Puskás Arena, de Budapest, en Hungría.

El encuentro contará con la transmisión televisiva de ESPN, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.

Mientras el cuadro galo va por su segundo título consecutivo a nivel continental, el elenco inglés busca inaugurar su palmarés.

El duelo lo podrás seguir también en las plataformas de Cooperativa Deportes.