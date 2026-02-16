¿Cuándo y dónde ver la visita de Real Madrid a Benfica en la Champions League?

Real Madrid se medirá ante Benfica por el partido de ida de los play-offs de la Champions League.

Los merengues llegan a este partido tras vencer como local a Real Sociedad 4-0 en la pasada fecha de la Liga española.

Por su parte, las águilas afrontarán el encuentro luego de imponerse frente a Santa Clara 1-2 en condición de visitante por la Liga de Portugal.

¿Cuándo y dónde ver a Real Madrid frente a Benfica en la Champions League?

El cotejo se disputará este martes 17 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio da Luz.

Podrás seguir el encuentro a través de Disney+ premium y por ESPN.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.