¿Cuándo y dónde ver la visita de Real Madrid a Benfica en la Champions League?
Autor: Redacción Cooperativa
El encuentro será por los playoffs del certamen europeo.
Real Madrid se medirá ante Benfica por el partido de ida de los play-offs de la Champions League.
Los merengues llegan a este partido tras vencer como local a Real Sociedad 4-0 en la pasada fecha de la Liga española.
Por su parte, las águilas afrontarán el encuentro luego de imponerse frente a Santa Clara 1-2 en condición de visitante por la Liga de Portugal.
El cotejo se disputará este martes 17 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio da Luz.
Podrás seguir el encuentro a través de Disney+ premium y por ESPN.
También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.