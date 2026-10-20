Dani Olmo y Dembélé salieron lesionados en el primer tiempo del PSG-Barcelona

Dani Olmo, mediocampista de FC Barcelona, y Ousmane Dembélé, delantero de París Saint-Germain, debieron abandonar por lesión el partido entre ambos equipos, disputado este martes en el Parque de los Príncipes por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

El primero en presentar problemas físicos fue Dembélé, quien a los 20 minutos sintió molestias en la parte posterior del muslo izquierdo cuando participaba en un avance ofensivo del conjunto francés. El atacante detuvo su carrera y solicitó asistencia, por lo que Luis Enrique decidió reemplazarlo por Ferran Torres.

Apenas siete minutos después, Olmo sufrió un problema físico tras una acción con Vitinha, en la que recibió un pisotón y terminó tendido sobre el césped. El futbolista español recibió atención médica, pero no pudo continuar y dejó su lugar a Fermín López.

La situación provocó preocupación en el banco de Barcelona, especialmente en su entrenador, Hansi Flick, quien reaccionó con evidente molestia ante la lesión de su dirigido. La salida de Olmo también encendió las alarmas de cara al clásico frente a Real Madrid, programado para este domingo 25 de octubre.

Ambos futbolistas quedaron a la espera de evaluaciones médicas para determinar el alcance de sus respectivas lesiones, en un encuentro que reunió a PSG y Barcelona en la tercera jornada de la Champions League y que tuvo al conjunto parisino en ventaja durante el primer tiempo gracias a una anotación de Désiré Doué.