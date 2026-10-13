El Real Madrid de Mourinho se reencuentra con AS Roma en la Champions
El estratega portugués vuelve al feudo de la "loba" al mando del cuadro "merengue".
El estratega portugués vuelve al feudo de la "loba" al mando del cuadro "merengue".
Un compromiso cargado de historia tendrá lugar este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olímpico de Italia, escenario donde Roma recibirá a Real Madrid a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT) en la segunda fecha por la fase liguera de la Champions League.
Los dirigidos por José Mourinho acuden a la cita tras arrancar con el pie derecho gracias a un trabajado 2-1 sobre Inter de Milán. No obstante, el retorno del técnico luso al sitio donde conquistó la Conference League en 2022 viene con algunas dudas tras un 1-0 sobre Espanyol que sirvió para reponerse de la caída con Atlético de Madrid.
En tanto, los anfitriones vuelven a albergar un pleito en esta condición desde 2019 y tras igualar 1-1 ante Fenerbahce en su debut, acumularon 4 presentaciones europeas sin celebrar, por lo que intentarán traducir su buen presente en la Serie A frente al "rey de la competición".
Con el arbitraje de Francois Letexier, todos los detalles de este choque los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.
Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Barcelona
|2
|6
|+7
|Octavos
|2
|Sporting de Lisboa
|2
|6
|+4
|Octavos
|3
|Arsenal
|2
|6
|+4
|Octavos
|4
|Bayern Munich
|2
|4
|+5
|Octavos
|5
|PSG
|1
|3
|+5
|Octavos
|6
|Como
|1
|3
|+3
|Octavos
|7
|Manchester United
|2
|3
|+2
|Octavos
|8
|Stuttgart
|1
|3
|+2
|Octavos
|9
|Manchester City
|1
|3
|+2
|Play-offs
|10
|Villarreal
|2
|3
|+1
|Play-offs
|11
|Aston Villa
|1
|3
|+1
|Play-offs
|12
|Real Betis
|1
|3
|+1
|Play-offs
|13
|Atlético de Madrid
|2
|3
|+1
|Play-offs
|14
|Borussia Dortmund
|1
|3
|+1
|Play-offs
|15
|Liverpool
|1
|3
|+1
|Play-offs
|16
|Real Madrid
|1
|3
|+1
|Play-offs
|17
|AEK
|1
|3
|+1
|Play-offs
|18
|Club Brujas
|2
|3
|0
|Play-offs
|19
|Lens
|2
|3
|-1
|Play-offs
|20
|Leipzig
|2
|3
|-2
|Play-offs
|21
|Sabah
|2
|3
|-2
|Play-offs
|22
|Roma
|1
|1
|0
|Play-offs
|23
|Shakhtar
|1
|1
|0
|Play-offs
|24
|Fenerbahce
|1
|1
|0
|Play-offs
|25
|PSV
|2
|1
|-1
|-
|26
|Viking
|2
|1
|-2
|-
|27
|LASK
|1
|0
|-1
|-
|28
|Inter de Milán
|2
|0
|-2
|-
|29
|Porto
|1
|0
|-2
|-
|30
|Slavia Praga
|2
|0
|-3
|-
|31
|Napoli
|2
|0
|-3
|-
|32
|Lille
|2
|0
|-4
|-
|33
|Feyenoord
|1
|0
|-4
|-
|34
|Galatasaray
|2
|0
|-5
|-
|35
|Slovan Bratislava
|1
|0
|-5
|-
|36
|Bodo/Glimt
|1
|0
|-5
|-