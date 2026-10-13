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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

El Real Madrid de Mourinho se reencuentra con AS Roma en la Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El estratega portugués vuelve al feudo de la "loba" al mando del cuadro "merengue".

El Real Madrid de Mourinho se reencuentra con AS Roma en la Champions
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Un compromiso cargado de historia tendrá lugar este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olímpico de Italia, escenario donde Roma recibirá a Real Madrid a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT) en la segunda fecha por la fase liguera de la Champions League.

Los dirigidos por José Mourinho acuden a la cita tras arrancar con el pie derecho gracias a un trabajado 2-1 sobre Inter de Milán. No obstante, el retorno del técnico luso al sitio donde conquistó la Conference League en 2022 viene con algunas dudas tras un 1-0 sobre Espanyol que sirvió para reponerse de la caída con Atlético de Madrid.

En tanto, los anfitriones vuelven a albergar un pleito en esta condición desde 2019 y tras igualar 1-1 ante Fenerbahce en su debut, acumularon 4 presentaciones europeas sin celebrar, por lo que intentarán traducir su buen presente en la Serie A frente al "rey de la competición".

Con el arbitraje de Francois Letexier, todos los detalles de este choque los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.

Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Barcelona 2 6 +7 Octavos
2 Sporting de Lisboa 2 6 +4 Octavos
3 Arsenal 2 6 +4 Octavos
4 Bayern Munich 2 4 +5 Octavos
5 PSG 1 3 +5 Octavos
6 Como 1 3 +3 Octavos
7 Manchester United 2 3 +2 Octavos
8 Stuttgart 1 3 +2 Octavos
9 Manchester City 1 3 +2 Play-offs
10 Villarreal 2 3 +1 Play-offs
11 Aston Villa 1 3 +1 Play-offs
12 Real Betis 1 3 +1 Play-offs
13 Atlético de Madrid 2 3 +1 Play-offs
14 Borussia Dortmund 1 3 +1 Play-offs
15 Liverpool 1 3 +1 Play-offs
16 Real Madrid 1 3 +1 Play-offs
17 AEK 1 3 +1 Play-offs
18 Club Brujas 2 3 0 Play-offs
19 Lens 2 3 -1 Play-offs
20 Leipzig 2 3 -2 Play-offs
21 Sabah 2 3 -2 Play-offs
22 Roma 1 1 0 Play-offs
23 Shakhtar 1 1 0 Play-offs
24 Fenerbahce 1 1 0 Play-offs
25 PSV 2 1 -1 -
26 Viking 2 1 -2 -
27 LASK 1 0 -1 -
28 Inter de Milán 2 0 -2 -
29 Porto 1 0 -2 -
30 Slavia Praga 2 0 -3 -
31 Napoli 2 0 -3 -
32 Lille 2 0 -4 -
33 Feyenoord 1 0 -4 -
34 Galatasaray 2 0 -5 -
35 Slovan Bratislava 1 0 -5 -
36 Bodo/Glimt 1 0 -5 -
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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