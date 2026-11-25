FC Barcelona no tuvo complicaciones en Azerbaiyán para imponerse con un contundente 1-4 al modesto Sabah FK en el Estadio Olímpico de Bakú, sumando así su cuarto festejo en la quinta fecha de la fase de liga en la Champions League.

Con una formación alternativa, el conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick resistió un aviso en el travesaño de Ivan Lepinjica (27') y abrió la cuenta cuando Anthony Gordon capturó un rebote en el área para definir con un potente derechazo (31').

La escuadra culé impuso su jerarquía en el complemento con una contundente ráfaga ofensiva, ampliando la ventaja mediante el doblete de Gordon (51'), una aparición en el área chica de Karim Adeyemi (55') y un toque de Gabriel Jesús sobre la línea del arco (60').

Aunque el dueño de casa recortó distancias a través de Joy-Lance Mickels (63'), el cuadro catalán pudo irse con un tanto más cuando el propio Adeyemi estrelló un tiro en el travesaño (80') sobre el final.

Con este resultado, FC Barcelona alcanzó 12 unidades para afirmarse en el cuarto lugar antes de recibir a Manchester City el 8 de diciembre a las 17:00 horas (20:00 GMT), concentrándose de inmediato en su duelo frente a Deportivo de La Coruña este domingo 29 de noviembre por La Liga.