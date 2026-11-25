La Fiscalía de Valparaíso confirmó que los senadores socialistas Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic tienen la calidad de imputados en el denominado "caso firmas". La investigación busca esclarecer cómo se incorporaron las firmas de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza a una solicitud para retirar sus permisos constitucionales mientras ambos acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La Fundación Fuerza Ciudadana presentó la querella contra Castro y luego la amplió a Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, y a la propia colectividad.

El jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, explicó que Castro "tiene la calidad de imputado porque se trata de una querella a su respecto". Sobre Vodanovic, señaló que, si es citada a declarar, corresponde informarle de sus derechos en esa misma calidad.

Fiscalía indaga cómo se incorporaron las firmas al documento

Rebeco explicó que, si Órdenes y Espinoza no firmaron el documento, "alguien, a través de algún mecanismo, insertó su firma escaneada en formato PDF".

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló a 24 Horas que "hay antecedentes que podrían dar cuenta de un delito". Entre las posibles figuras penales mencionó la falsedad documental y la usurpación de nombre.