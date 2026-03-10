FC Barcelona rescató un agónico empate ante Newcastle por la Champions

FC Barcelona empató en la agonía 1-1 este martes ante Newcastle United en St. James' Park en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League 2025-2026.

El primer tiempo tuvo un desarrollo parejo, en el cual ambos equipos generaron ocasiones de gol, pero sin éxito.

En la segunda mitad, a los 86 minutos, el inglés Harvey Barnes definió en área chica para batir al portero blaugrana Joan García y poner la sorpresa en Inglaterra.

Sin embargo, en los últimos suspiros del encuentro (90+5') Dani Olmo recibió una falta dentro del área de las urracas y la estrella de la selección española Lamine Yamal marcó desde la pena máxima el empate de los catalanes.

El cotejo de vuelta se disputará el miércoles 18 de marzo a las 14:45 horas (17:45 GMT) en el Camp Nou.

El siguiente desafío para Barcelona será por la Liga española ante Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo este domingo 15 de marzo a las 12:15 horas de nuestro país (15:15 GMT).

Por su parte, las urracas visitarán a Chelsea este sábado 14 de marzo a las 14:30 horas (17:30 GMT) por la Premier League.