FC Barcelona y Newcastle definen en una reñida llave el paso a cuartos de la Champions League

Barcelona y Newcastle vuelven a medir fuerzas este miércoles, desde las 14:45 horas (17:45 GMT) en Camp Nou, para definir a uno de los ocho clasificados a los cuartos de final de la Champions League, tras el reñido empate 1-1 que protagonizaron la semana pasada.

El conjunto catalán llega en buen momento y afronta el compromiso como líder de La Liga española con 70 unidades, cuatro más que su más cercano perseguidor Real Madrid, tras golear 5-2 a Sevilla, el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en la última jornada.

Además, el último encuentro permitió que algunas de sus figuras dosificaran minutos: Lamine Yamal jugó 20 minutos y Pedri disputó 45, mientras que Eric García, quien viene saliendo de una lesión, también tuvo descanso, al igual que Fermín López, quien estuvo 45 minutos en cancha. En tanto, Ferran Torres cedió su lugar a Robert Lewandowski.

Barcelona también buscará aprovechar su localía. Desde su regreso al Camp Nou acumula 12 victorias consecutivas. Suman nueve triunfos en la Liga española, dos en Champions League y uno en la Copa del Rey, con 39 goles a favor y solo siete en contra.

La oncena que usará Hansi Flick será con Joan García; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal; Olmo o Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Por su parte, Newcastle llega tras conseguir una victoria de gran valor en la Premier League ante Chelsea (0-1), con un gol de Anthony Gordon, que fue suplente en el partido de ida, pero que apunta a ser titular en la vuelta.

En el campeonato inglés, las "Urracas" ocupan la novena posición con 42 puntos, a siete del quinto puesto, en una temporada marcada por la irregularidad, pero en la que todavía mantiene opciones de pelear por los puestos europeos.

En cuanto a las bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth.

La formación que prepara Eddie Howe será con Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonalli, Joelinton; Barnes, Gordon y Elanga.

El duelo será arbitrado por el francés Francois Letexier.

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