Guardiola reaparecerá en Etihad para respaldar a Manchester City

El entrenador español Josep Guardiola volverá por primera vez al Etihad Stadium desde su salida de Manchester City para presenciar el duelo frente a Paris Saint-Germain y manifestar su apoyo al club tras conocerse el veredicto por las irregularidades financieras.

De acuerdo con la prensa británica, el técnico asistirá al encuentro de la próxima semana luego de cerrar una etapa de diez años al frente del equipo, período en el que conquistó, entre otros títulos, seis Premier League y la primera Liga de Campeones en la historia de la institución.

Será la segunda muestra pública de respaldo de Guardiola después del comunicado que difundió tras conocerse la resolución de la comisión independiente.

"Quiero que cada aficionado de Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferrán, los jugadores, el personal, Enzo y ustedes, nuestros extraordinarios aficionados", expresó.

El técnico agregó: "Déjenme ser claro: Superaremos esto juntos. Los quiero a todos".

Manchester City retomará este jueves los entrenamientos después del parón internacional, mientras Enzo Maresca atenderá a los medios antes del próximo compromiso frente a Liverpool en Anfield.