Habrá revancha: Benfica y Real Madrid chocarán en play-offs de la Champions

El sorteo de la ronda de los play-offs de la Liga de Campeones 2025-26 deparó un nuevo duelo entre Benfica y Real Madrid, en el que el cuadro español tratará de tomarse la revancha de la dolorosa derrota en la última jornada de la primera fase.

Ambos elencos encaran esta ronda como un castigo tras dejar pasar la clara opción que tenían de entrar en el top ocho con un nefasto encuentro que concluyó con triunfo luso por 4-2 con el histórico gol sobre la hora del porter ucraniano Anatoli Trubin que le dio el pase a esta ronda al cuadro de Jose Mourinho.

Además, Paris Saint-Germain, actual campeón de la competición tendrá un duelo de alto nivel ante AS Monaco.

En la ocasión se sorteó el cuadro completo de cara a la final a disputarse el 30 de mayo en Budapest, Hungría.

Play-offs (17-18 y 24-25 de febrero)

Mónaco (FRA) - PSG (FRA)

Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

Qarabag (AZE) - Newcastle (ING)

Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA)

Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

Así quedó el cuadro final