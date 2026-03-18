Imágenes sensibles: Jugador de Galatasaray sufrió grave lesión en su dedo en el partido contra Liverpool

Una complicada situación vivió el jugador neerlandés Noa Lang, de Galatasaray, en el partido contra Liverpool en la Champions League, ya que sufrió una gravísima lesión en su dedo al chocar con una de las vallas de publicidad en el estadio de Anfield.

En el minuto 76, Lang salió del terreno de juego tras una disputa de balón y al chocar con el cartel publicitario su dedo terminó enganchado. Tras sacarlo, quedó con un corte escalofriante y de inmediato pidió asistencia, impactando a los hinchas, compañeros e incluso rivales en la cancha.

Lang tuvo que ser retirado en camilla e incluso le suministraron oxígeno, generando preocupación en su equipo por su situación.